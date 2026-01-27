Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Tín đồ du lịch Hàn Quốc bắt trend ‘mua trả góp’ ngay tại xứ sở Kim Chi

Thông tin dịch vụ
27/01/2026 19:30 GMT+7

'Mua trả góp' hiện là một trong những xu hướng tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Theo các báo cáo thị trường gần đây, hơn 60% người tiêu dùng trẻ từng sử dụng hoặc sẵn sàng sử dụng hình thức mua trả góp, đặc biệt với các sản phẩm phổ thông như đồ điện tử, thời trang hoặc sản phẩm làm đẹp.

Với sự bùng nổ của công nghệ, xu hướng này đã được các ngân hàng phát triển và mở rộng ra nước ngoài, tạo nên trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới, dễ dàng và thuận tiện cho người dùng.

Tín đồ du lịch hàn quốc bắt trend ‘mua trả góp’ ngay tại xứ sở Kim Chi - Ảnh 1.

Hàn Quốc - Thiên đường du lịch và mua sắm cho người Việt

Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm điểm đến được du khách Việt Nam và quốc tế ưa chuộng. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, tính đến hết tháng 11.2025, Hàn Quốc đã đón hơn 508.000 lượt khách Việt Nam, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt sôi động vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm các khu mua sắm tại Seoul, Busan hay Incheon trở nên nhộn nhịp với chương trình giảm giá mùa lễ hội, trong khi các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ công nghệ liên tục tung ra các sản phẩm mới. Do vậy, không chỉ là hành trình trải nghiệm văn hóa hay giải trí, nhiều du khách Việt xem chuyến đi Hàn Quốc như một "shopping trip" đúng nghĩa.

Tuy nhiên, đi kèm với sức hút đó là giá trị chi tiêu không nhỏ, đặc biệt khi nhiều du khách có quan điểm "lâu lâu mới đi một lần" nên mua hàng với số lượng lớn hơn bình thường thay vì mua lẻ tẻ. Các món đồ công nghệ cũng có giá khá cao, chưa kể đến các dịch vụ làm đẹp cao cấp và đắt đỏ dành cho khách nước ngoài vốn rất nổi tiếng ở quốc gia này. Chính vì vậy, giải pháp mua trả góp thông qua thẻ tín dụng ngay tại điểm đến đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách Việt khi du lịch Hàn Quốc. Thay vì phải chi trả toàn bộ chi phí trong một lần, hình thức mua trả góp giúp người tiêu dùng chủ động dòng tiền, tối ưu ngân sách chuyến đi nhưng vẫn nắm bắt được các sản phẩm chất lượng và thời thượng. Đây cũng là cách chi tiêu phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại khi ưu tiên sự linh hoạt, có kế hoạch và tận dụng tối đa trải nghiệm mua sắm.

Khi giải pháp thanh toán giúp chuyến đi tuyệt vời hơn

Trong bối cảnh đó, một số ngân hàng đã nhanh chóng triển khai dịch vụ mua trả góp tại Hàn Quốc, tiên phong là SACOMBANK. Không dừng lại ở giải pháp trả góp xuyên biên giới, SACOMBANK còn triển khai chương trình hoàn tiền hấp dẫn và miễn phí chuyển đổi trả góp cho chủ thẻ tín dụng Visa khi mua sắm tại các cửa hàng, website hoặc ứng dụng tại Hàn Quốc. Chương trình áp dụng cho giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên, kỳ hạn 3 và 6 tháng.

Tín đồ du lịch hàn quốc bắt trend ‘mua trả góp’ ngay tại xứ sở Kim Chi - Ảnh 2.

Điểm cốt lõi của những giải pháp này không nằm ở yếu tố khuyến mãi, mà ở giá trị trải nghiệm, giúp du khách mua sắm linh hoạt, không gián đoạn cảm xúc và vẫn chủ động kế hoạch tài chính. Toàn bộ quy trình đăng ký, xác nhận và theo dõi giao dịch được thực hiện trên ứng dụng SACOMBANK PAY, phù hợp với thói quen tiêu dùng hiện đại.

Ngân hàng cũng sở hữu danh sách đa dạng loại thẻ Visa tương ứng với từng phong cách và nhu cầu của khách hàng như thẻ SACOMBANK Vietnam Airlines Visa với đặc quyền tích dặm Bông Sen Vàng; phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,5%; bảo hiểm du lịch toàn cầu đến 11,6 tỉ đồng... Hay thẻ SACOMBANK Visa Platinum O₂ được làm bằng nhựa tái chế từ rác thải đại dương, nổi bật với tính năng cung cấp thông tin về lượng CO₂ thải ra trên mỗi giao dịch thẻ. Từ đó, chủ thẻ dễ dàng điều chỉnh thói quen chi tiêu lành mạnh hơn và vững bước trên hành trình bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh bền vững.

Khi các hành trình du lịch ngày càng gắn liền với mua sắm và trải nghiệm dịch vụ giá trị cao, vai trò của những giải pháp thanh toán thông minh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng không làm thay đổi quyết định đi hay đến, nhưng có thể làm cho chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và ít áp lực hơn.

