Tín dụng ngành thủy sản chiếm 7,1% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn

Theo đó, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến cuối tháng 5 đạt trên 3 triệu tỉ đồng, tăng 2,44% so với cuối năm 2022, chiếm gần 25% tổng dư nợ của nền kinh tế.

Trong đó, tín dụng đối với ngành thủy sản đạt 214.870 tỉ đồng, tăng 2,6% so với cuối năm 2022, chiếm 7,1% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn. Đối với lãi suất cho vay, các NH đã giảm 2 - 3% so với mức lãi suất cũ, lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng tiền đồng giảm khoảng 1,3%/năm so với cuối năm 2022.

Gói tín dụng 15.000 tỉ đồng đối với lĩnh vực lâm, thủy sản, lãi suất cho vay tiền đồng thấp hơn tối thiểu 1 - 2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân của chính NH cho vay. Chương trình này thực hiện từ nguồn vốn tự huy động của NH để cho vay. Hiện nay đã có 13 NH đăng ký tham gia chương trình. NHNN đề nghị VASEP thông tin về chương trình đến các doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các NH.