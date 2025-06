Tin giả, hậu quả thật: Ứng phó thế nào?

Tại tọa đàm, đại diện cơ quan chức năng, chuyên gia pháp lý, truyền thông, các doanh nghiệp, đã cùng chia sẻ, thảo luận và tìm ra các giải pháp ứng phó hiệu quả trước vấn nạn tin giả.

Ảnh: ĐỘC LẬP

Ông Dương Trường An, Trưởng phòng Pháp chế Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, nhận định các đối tượng làm tin giả nắm bắt được tâm lý người sử dụng mạng xã hội và đã "điểm huyệt" vào 3 yếu tố quan trọng để biến những thông tin vô căn cứ phút chốc trở thành một khủng hoảng quy mô, ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một doanh nghiệp lớn. Thứ nhất, nội dung của các tin giả tập trung vào sự quan tâm về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng. Thứ hai, những người tạo ra tin giả dùng thủ thuật dẫn dắt, câu view, câu like khiến người tiêu dùng phải tò mò, phải xem. Và cuối cùng, tin giả nhắm vào những người tiêu dùng thiếu kỹ năng kiểm chứng; vội vàng chia sẻ, bình luận khiến những điều thất thiệt bị lan nhanh, lan xa.

Những thông tin cho rằng mì nhiễm độc, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng; mì cháy, mì có chất lạ… hoàn toàn là tin giả, tin thất thiệt nhưng lại lan truyền chóng mặt; ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến thương hiệu phải mất 30 năm gầy dựng như chúng tôi Ông DƯƠNG TRƯỜNG AN

Theo thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm rất dễ trở thành nạn nhân của tin giả bởi đây là những mặt hàng tác động trực tiếp tới sức khỏe người dân. Cũng bởi vậy, khi tin tiêu cực (dù chưa biết thật hay giả) xuất hiện và lan tỏa sẽ có tác động ngay tức thì với người tiêu dùng, khiến họ hoang mang.

Đối với doanh nghiệp, khi bỗng trở thành nạn nhân của tin giả, ngoài việc vận hành các quy trình xử lý trong nội bộ, ngay lập tức, doanh nghiệp cần chuẩn bị tài liệu và để chứng minh, phản bác lại những thông tin sai sự thật.