Tín hiệu vô tuyến bí ẩn trong không gian xuất phát từ 'sao ma cà rồng'?

Các chuyên gia cho rằng họ chỉ mới bắt đầu hiểu về những tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ ẢNH: METRO

Trong hơn hai thập niên qua, một tín hiệu vũ trụ kỳ lạ mỗi 1,4 giờ phát ra một lần từ không gian sâu thẳm, được gọi là các xung vô tuyến chu kỳ dài, đã khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải kể từ khi được phát hiện vào năm 2005.

Hầu hết các xung vô tuyến này chỉ kéo dài vài mili giây, tối đa là một hoặc hai giây, nhưng mỗi đợt sóng này có thể kéo dài từ vài phút đến một giờ.

Giờ đây, các nhà khoa học cho rằng cuối cùng họ đã tìm ra câu trả lời cho nguyên nhân gây ra những tín hiệu này, đó là "những ngôi sao ma cà rồng", theo tờ Metro mới đây đưa tin.

Ngôi sao ma cà rồng được đề cập nằm trong hệ sao ASKAP J1745-5051 cách trái đất rất xa. Nó được tạo thành từ hai ngôi sao, một sao lùn trắng, tàn dư của một ngôi sao sau khi mất lớp vỏ ngoài, cùng với một ngôi sao nhỏ và mờ nhạt gọi là sao lùn đỏ.

Sao lùn trắng này có thể không lớn hơn trái đất, nhưng nó rất "đói" và đang nuốt chửng sao lùn đỏ, dẫn đến biệt danh "ma cà rồng".

Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Nature Astronomy, các nhà thiên văn học cho rằng có quá nhiều vật chất tích tụ trên bề mặt của sao lùn trắng, gây ra vụ nổ tân tinh và phát ra các tín hiệu vô tuyến.

Tác giả chính và nghiên cứu sinh tiến sĩ Kovi Rose tại Đại học Sydney (Úc) cho rằng điều khiến vụ nổ này đặc biệt thú vị là nó cũng tạo ra tia X.

"Chúng tôi chỉ tìm thấy khoảng một chục hiện tượng thoáng qua này và nguồn gốc của chúng vẫn chưa rõ ràng. Giờ đây, chúng tôi đã có thể chứng minh rằng nguồn gốc của một trong những hiện tượng này đến từ một sao lùn trắng đang tích cực hút vật chất từ một ngôi sao đồng hành", ông Rose cho biết.

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Nhóm của ông đang hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu hệ thống này bằng kính viễn vọng vô tuyến, quang học và tia X để hiểu rõ hơn về các tín hiệu bí ẩn. "Mỗi khám phá mới đều giúp chúng ta ghép nối lại bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu về loại sự kiện vũ trụ mới này", ông Rose nói.