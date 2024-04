Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa thông báo kế hoạch điều hành, khai thác dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay.

Sân bay nhộn nhịp nhất cả nước năm nay dự báo không quá "nóng" dịp cao điểm lễ T.L

Giảm hàng trăm ngàn khách quốc nội

Theo đó, trong giai đoạn cao điểm từ 26.4 - 1.5, sân bay nhộn nhịp nhất cả nước dự kiến phục vụ 4.280 chuyến bay với tổng số 688.718 hành khách. So với cùng kỳ 2023, số chuyến bay giảm tới 186 chuyến, kéo theo lượng hành khách giảm tới gần 70.000. Nếu ngày cao điểm nhất dịp lễ năm ngoái, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ tới 810 chuyến bay thì năm nay, con số này giảm chỉ còn 740 chuyến.

Đáng chú ý, nếu như số chuyến bay quốc tế dịp lễ 30.4.2024 khởi sắc tăng 222 chuyến (từ 1.380 chuyến bay năm 2023 lên 1.602 chuyến) thì các hành trình bay nội địa lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh, từ 3.080 chuyến bay giảm còn 2.678 chuyến. Tương ứng với lượng khách quốc tế và quốc nội đảo chiều lần lượt: tăng 27.127 - giảm 96.319 hành khách. Có thể thấy rõ, mùa lễ 30.4 - 1.5 năm nay, thị trường hàng không quốc nội ảm đạm là tác nhân chính kéo giảm sức nóng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Mặc dù lượng khách sụt giảm, song, Cảng Tân Sơn Nhất vẫn chủ động họp trước cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người và phương tiện ra/vào các cổng kiểm soát; rà soát hệ thống camera tại khu vực các đảo thủ tục, băng chuyền hành lý tại nhà ga quốc tế, quốc nội; hạn chế điểm mù, tăng cường hiệu quả giám sát.

Về công tác kiểm soát chim và động vật hoang dã, Cảng đã thực hiện việc cắt cỏ, nạo vét mương theo kế hoạch bảo trì thường xuyên; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xua đuổi khi phát hiện.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm bảo đảm an toàn và sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra có thể gây uy hiếp an toàn bay; bảo đảm hệ số sử dụng an toàn cao nhất đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong thời gian cao điểm; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công tác nạo vét mương thoát nước và bảo đảm an toàn tĩnh không.

Chất lượng dịch vụ hàng không được kiểm soát và duy trì trên nhiều mặt, bảo đảm năng lực khai thác và nâng cao tiện ích cho hành khách. Công tác kiểm tra, bảo trì cơ sở hạ tầng nhà ga, cơ sở hạ tầng khu bay được thực hiện theo đúng kế hoạch.

"Trong cao điểm lễ 30.4 - 1.5, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ bố trí lực lượng gồm đoàn viên Đoàn thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Đoàn thanh niên Học viện hàng không Việt Nam tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm (từ 5 - 9 giờ) từ 26.4 - 1.5" - đại diện Cảng Tân Sơn Nhất thông tin thêm.

Các hãng hàng không liên tục tìm kiếm thuê thêm máy bay phục vụ cao điểm lễ VNA

Tiếp tục tăng tải hàng không

Trước đó, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Trong đó các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi đến các địa phương là 657.000 ghế, tương đương 3.400 chuyến bay, tăng tương ứng 4,2% về ghế cung ứng và 5,5% về số lượng chuyến bay so với cùng kỳ năm 2023. Mặt khác, đội máy bay khai thác dự kiến của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn này là 165 - 170 máy bay, giảm 40 - 45 máy bay so với cùng kỳ năm 2023.

Ứng phó với tình trạng thiếu máy bay, Cục Hàng không đã chỉ đạo tăng slot tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; hỗ trợ các hãng hàng không điều chỉnh slot tại các sân bay, tối ưu hóa lịch khai thác, tăng giờ khai thác đội máy bay, đồng thời giảm thời gian quay đầu máy bay… Đồng thời, các hãng đã liên tục tìm kiếm, thuê thêm máy bay, tăng cường đưa máy bay thân rộng vào khai thác nội địa, kéo dài thời gian khai thác đội máy bay…

Đơn cử, như Vietnam Airlines tăng thời gian hoạt động mỗi chiếc máy bay mỗi ngày từ 10 tiếng lên khoảng 11 - 12 tiếng; Vietjet Air tăng từ 12 - 13 tiếng lên khoảng 13 - 14 tiếng. Đặc biệt, các hãng tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và ban đêm để bổ sung tải cung ứng. Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày.

Mới nhất, Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không trong nước xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Cục Hàng không đề nghị các Hãng hàng không Việt Nam báo cáo về Cục vướng mắc (nếu có) trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn, giải quyết khi thực hiện việc bổ sung tải cung ứng.