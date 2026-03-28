Tin tặc 'liên quan Iran' xâm nhập email, công bố ảnh riêng tư của Giám đốc FBI

Vi Trân
Vi Trân
28/03/2026 07:25 GMT+7

Các tin tặc được cho là có liên hệ với Iran đã xâm nhập hộp thư điện tử cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel, công bố ảnh riêng tư của ông và các tài liệu khác trên internet.

Ngày 27.3, nhóm tin tặc Handala Hack Team tuyên bố Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel "giờ đây sẽ thấy tên mình trong danh sách các nạn nhân bị tấn công mạng thành công", theo Reuters. Nhóm tin tặc đã công bố một loạt ảnh cá nhân của vị Giám đốc FBI đang ngửi và hút xì gà, lái một chiếc xe mui trần cổ và làm mặt hề khi chụp ảnh tự sướng trước gương với một chai rượu lớn.

Ông Kash Patel tại phiên điều trần để được phê chuẩn chức vụ Giám đốc FBI hồi tháng 1.2025

FBI xác nhận email của ông Patel đã trở thành mục tiêu của tin tặc. Người phát ngôn của FBI Ben Williamson cho biết cơ quan đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro tiềm tàng liên quan vụ xâm nhập này và lưu ý rằng dữ liệu liên quan "có tính chất lịch sử và không liên quan đến thông tin của chính phủ".

Handala, tự xưng là một nhóm tin tặc tự phát ủng hộ Palestine, được các nhà nghiên cứu phương Tây coi là một trong số những tổ chức giả mạo do các đơn vị tình báo mạng của chính phủ Iran đứng sau. Gần đây, Handala đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng vào công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ y tế Stryker có trụ sở tại bang Michigan (Mỹ) vào ngày 11.3, nói rằng họ đã xóa một lượng lớn dữ liệu của công ty.

Cùng với các bức ảnh của ông Patel, nhóm tin tặc đã công bố hơn 300 email, có vẻ là thư cá nhân và công việc được gửi từ năm 2010 - 2019.

Theo Reuters, địa chỉ Gmail cá nhân mà Handala tuyên bố đã xâm nhập trùng khớp với địa chỉ được liên kết với ông Patel trong các vụ rò rỉ dữ liệu trước đó được lưu giữ bởi công ty tình báo mạng đen District 4 Labs.

Hôm 26.3, Handala tuyên bố đã công bố dữ liệu cá nhân của hàng chục nhân viên công ty quốc phòng Lockheed Martin đang công tác ở Trung Đông. Lockheed Martin cho biết đã nắm được thông tin và có các chính sách và quy trình nhằm "giảm thiểu các mối đe dọa mạng đối với hoạt động kinh doanh".

Iran chưa bình luận gì về vụ việc cũng như cáo buộc đứng sau nhóm tin tặc.

Tin liên quan

Tin tặc nghi liên quan Iran dọa rao bán email của nhóm thân tín Tổng thống Trump

Tin tặc nghi liên quan Iran dọa rao bán email của nhóm thân tín Tổng thống Trump

Hôm nay (1.7), Reuters đưa tin một nhóm tin tặc được cho là có liên hệ với Iran vừa đe dọa sẽ tiếp tục công bố những email lấy từ các thân tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chiến dịch tranh cử ông Trump bị tin tặc tấn công, tố Iran đứng sau

Tin tặc Iran chuyển thông tin về ông Trump cho phe Dân chủ?

Khám phá thêm chủ đề

