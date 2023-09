Tin thời tiết sáng 26.9: Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

Sáng nay (26.9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào Hồi 7 giờ ngày 26.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,3 - 17,3 độ vĩ bắc; 105,9 - 106,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).



Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 25.9 đến 8 giờ ngày 26.9) tại khu vực các tỉnh Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hưng Thi 70 mm (Hòa Bình), Mỹ Sơn 1.237,2 mm (Nghệ An), Hương Trạch 1.336,6 mm (Hà Tĩnh), Hóa Thanh 479,4 mm (Quảng Bình), Ba Lòng 273,4 mm (Quảng Trị), Huế 285,4 mm (Thừa Thiên - Huế)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Kon Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm,có nơi trên 70 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Kon Tum.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.