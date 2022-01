Tin tức Covid-19 Cà Mau ngày 8.1: Ca mắc mới giảm, ca tử vong vẫn ở mức cao

Tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, trong ngày 8.1, Cà Mau ghi nhận 587 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 521 ca trong cộng đồng, 66 ca đang cách ly và 5 ca ngoài tỉnh về. So với những ngày trước đó, số ca mắc trong ngày đã giảm nhiều. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận đến 14 ca tử vong.

Trong số ca mắc mới, TP.Cà Mau có 179 ca, H.Trần Văn Thời 106 ca; H.Thới Bình 90 ca; H.Đầm Dơi 57 ca; H.U Minh 57 ca; H.Cái Nước 38 ca; H.Ngọc Hiển 22 ca; H.Năm Căn 20 ca; H.Phú Tân 15 ca.





Theo báo cáo của Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, hiện tại số lượng ô xy lỏng và các túi thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đang còn rất ít so với nhu cầu thực tế, khả năng trong những ngày tới có thể không đủ sử dụng khi tình trạng F0 mới vẫn đang tăng mỗi ngày trên 500 ca.

Hiện, Cà Mau còn 5,86 tấn ô xy lỏng, 562.961 lít ô xy nén. Trong khi đó, nhu cầu ô xy lỏng của tỉnh là 17,34 tấn, ô xy nén: 70.413 lít. Riêng thuốc điều trị Covid-19, tỉnh Cà Mau được trang bị 33.000 túi thuốc A, 4.700 túi thuốc B, 25.470 túi thuốc C và hiện còn: 4.900 túi thuốc A, 1.200 túi thuốc B, 8.304 túi thuốc C. Nhu cầu của tỉnh là 28.100 túi thuốc A, 3.500 túi thuốc B, 17.166 túi thuốc C.