Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 16.8.2023

Nam bộ đối mặt ngập nước, sụt lún

Khu vực bờ kè kênh Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị sụt lún ngày 26.6.2023

Trần Duy Khánh

Không phải mùa triều cường đạt đỉnh, không có những trận mưa quá lớn, nhưng TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác ở Nam bộ vẫn thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập nước, sạt lở và sụt lún. (trang 2)

78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19.8.1945 - 19.8.2023): Phá án vụ bỏ ma túy vào cốp xe để hãm hại đối thủ

5 bị can trong đường dây bị bắt, khởi tố Thanh Tuyền

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân trên cả nước đã khám phá nhiều chuyên án lớn, triển khai hàng loạt đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo bằng công nghệ cao... giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại niềm tin yêu cho người dân. (trang 5)

Bí ẩn con đường cổ dưới lòng đất trong khu đền tháp Mỹ Sơn

Một con đường cổ bí ẩn nằm dưới lòng đất trong khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa được phát hiện thông qua đợt thăm dò khai quật của Viện Khảo cổ học. (trang 18)