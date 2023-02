Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 23.2.2023

Ngân hàng thu lợi hàng ngàn tỉ từ bảo hiểm

Vì sao nhân viên ngân hàng tìm mọi cách dụ dỗ, ép uổng, thậm chí thiếu trung thực để khách tới gửi, vay tiền phải mua bảo hiểm? Con số lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng trong bức tranh hoạt động của các ngân hàng đã lí giải điều này.

Cẩn trọng với chiêu trò quảng cáo luyện thi đánh giá năng lực

Để thu hút TS, các trung tâm luyện thi ĐGNL thường tung ra nhiều chính sách khuyến mãi, trong đó có cam kết đầu ra

Dịch vụ luyện thi đánh giá năng lực (ĐGNL) hiện như "nấm mọc sau mưa" với đa dạng phương thức giảng dạy từ trực tuyến đến trực tiếp. Để nâng tính cạnh tranh, không ít trung tâm tung ra những chiêu trò quảng cáo như đề "chuẩn", có ứng dụng thi thử… Trong số đó, đáng chú ý nhất là việc cam kết đầu ra và hoàn học phí nếu TS không đạt đủ điểm quy định.

Điều tra bị can Đỗ Hữu Ca về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Khám nhà bị can Đỗ Hữu Ca tối 18.2 tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An (TP.Hải Phòng)

Ngày 22.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.