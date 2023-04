Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 23.4.2023

Kỳ vọng những cam kết FDI tỉ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài tại cuộc đối thoại hôm qua 22.4

Nhật Bắc

Ngay trong Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nước ngoài do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì vào sáng 22.4, đã có 3 tập đoàn từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản cam kết đầu tư và mở rộng trong năm nay với tổng vốn lên đến 3,7 tỉ USD. (trang 6)

Rơi vào tù tội vì đòi nợ kiểu… nắm đấm

Bị cáo Nguyễn Linh Thùy (đứng hàng cuối) cùng nhóm bị cáo Mai Thị Lan Duyên tại tòa PHÚC BÌNH

Đối với đòi nợ, pháp luật quy định người cho vay không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực…, nhưng nhiều người đã bất chấp và rơi vào tù tội vì đòi nợ không đúng cách. (trang 7)

Sách xưa một thuở - Vì ta cần nhau

Châu đảo tập I và tập II của Vũ Ngọc Phan dịch do NXB Đời Nayin năm 1944 - 1945

ĐÌNH BA

Tiếp tục loạt tư liệu "Sách xưa một thuở" là chuyện để một cuốn sách ra đời, tác giả, dịch giả có bản thảo thì phải cần nhà in, nhà xuất bản. Nhà in, nhà xuất bản thì cần có bản thảo mới in được tác phẩm. Độc giả thì cần có sách đọc và dĩ nhiên, tác giả, nhà xuất bản cũng rất cần độc giả. Thành ra, các bên cần có nhau là một lẽ tất yếu. (trang 8)