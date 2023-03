Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 24.3.2023

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất thế giới

Xuất khẩu gạo thuận lợi ngay từ đầu năm, hướng đến kim ngạch 4 tỉ USD

Thanh Phong

Giá gạo VN đang dẫn đầu trên thị trường quốc tế trong suốt nhiều tháng nay và dự báo kim ngạch xuất khẩu gạo năm nay sẽ đạt 4 tỉ USD. Gạo chính là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu những tháng đầu năm 2023. (trang 2)

Công an TP.HCM lý giải việc trả tự do 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Ma túy được giấu trong kem đánh răng do 4 tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về VN ngày 16.3, bị lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

HẢI QUAN TP.HCM

Tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 23.3, Công an TP.HCM đã nêu lý do về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về VN. (trang 5)

Bất thường trong vụ ông Donald Trump

Nước Mỹ tiếp tục theo dõi diễn biến ở tòa án quận Manhattan của TP.New York sau khi bồi thẩm đoàn bất ngờ không được triệu tập trong vụ liên quan cựu Tổng thống Donald Trump. (trang 23)