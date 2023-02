Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 25.2.2023

Bao giờ bỏ giá trần vé máy bay?

Đề xuất bỏ giá trần vé máy bay từng được đưa ra từ năm 2005 tới nay nhưng vẫn chưa được thông qua

NGỌC THẮNG

Bỏ giá trần vé máy bay song vẫn phải giám sát, chống độc quyền thao túng giá là quan điểm được các chuyên gia, lãnh đạo hãng hàng không nội địa đưa ra tại tọa đàm "Khơi thông cơ chế thị trường, tiếp sức hàng không Việt" do Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không tổ chức chiều 24.2.

Khi lương khởi điểm của tiến sĩ chưa tới 4 triệu đồng/tháng!

Các chuyên gia trao đổi bên lề hội thảo

HÀ ÁNH

Có địa phương ở ĐBSCL, 10 năm chỉ thu hút được một tiến sĩ nhưng hiện người này cũng quay trở về TP.HCM. Đây chỉ là một trong số nhiều khó khăn trong thu hút, giữ chân đội ngũ trí thức khoa học công nghệ hiện nay.





Bắt tạm giam ông Đặng Anh Quân, bà Đặng Thị Hàn Ni

Hôm qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", với vai trò đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng. cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.