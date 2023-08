Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 28.8.2023

Bùng nổ quy hoạch sân golf

TẤN CƯ - ĐỒ HỌA: TẠ CHÍ HIẾU

Hàng loạt địa phương trong quy hoạch phát triển đều đặt mục tiêu xây dựng từ 6 - 12, thậm chí 40 sân golf. Tiềm năng từ "mỏ vàng" golf du lịch chưa được khai thác hết, song đã có những cảnh báo thực tế từ những dự án golf giữ đất chậm triển khai hoặc biến tướng mục đích xây dựng. (trang 2)



Tận dụng cơ hội xuất khẩu tôm, cá sang Trung Quốc

Xuất khẩu thủy sản có nhiều tín hiệu lạc quan trong những tháng cuối năm Đ.N.T

Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản vì lo ngại nguy cơ nhiễm phóng xạ. Liệu đây có phải là cơ hội cho thủy sản VN gia tăng xuất khẩu? (trang 13)

Lật tẩy bí mật của đường dây cấp biển số đẹp

Ông Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, thời điểm bị khởi tố và thực hiện lệnh khám xét nơi ở vào tháng 4.2022 CÔNG AN CUNG CẤP

Bằng cách can thiệp phần mềm cấp biển số xe, nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã cấp hơn 5.000 biển số ô tô cho cá nhân, người thân và người có nhu cầu sai quy định. (trang 22)