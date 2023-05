Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 30.5.2023

Thay đổi từ đại dịch "chưa có tiền lệ"

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) GIA HÂN

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, qua đại dịch Covid-19, chúng ta đã có những "cú lừa ngoạn mục, sắc như dao cắt", những đại án nghiêm trọng và cả những giọt nước mắt, song điều quan trọng là phải rút ra được những bài học để suy nghĩ và hơn thế để thay đổi.

Phá đường dây cho vay điều hành 32 app

Các bị can trong đường dây cho vay qua app bị khởi tố, bắt tạm giam CTV

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 bị can là giám đốc, trưởng nhóm của 3 Công ty Tiếng Nói Hay, Công ty Golden, Công ty Bamboo điều hành 32 app (tức ứng dụng - PV) cho vay tài chính về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Gỡ điểm nghẽn, tăng tốc du lịch

Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ Duy Tân

Ngay trước thềm phiên thảo luận của Quốc hội về những chính sách đột phá liên quan tới thị thực, thủ tục xuất nhập cảnh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 82 đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.