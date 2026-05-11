Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.5.2026

11/05/2026 05:53 GMT+7

Tin tức Khơi thông nguồn lực khổng lồ từ bất động sản, Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch, Sơ tán du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.5.2026.

Khơi thông nguồn lực khổng lồ từ bất động sản

Nhiều dự án BĐS bị tồn đọng nhiều năm có cơ hội được hồi sinh nhờ Nghị quyết 29/2026 và Nghị định 147/2026 của Chính phủ

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2026 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Đây được xem là chìa khóa để khơi thông nguồn lực khổng lồ đã bất động nhiều năm, góp phần đưa kinh tế tăng trưởng cao.

Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch

Xe máy nối đuôi nhau chở thịt lợn vào nội thành Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY

Thay vì thực hiện quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, cán bộ thú y tại một lò mổ lợn ở P.Chương Mỹ (Hà Nội) thản nhiên bỏ chốt, nhờ người nhà chủ lò mổ hoặc thương lái tự ý đóng dấu kiểm soát giết mổ. Cứ thế mỗi ngày, hàng tấn thịt lợn chưa qua kiểm tra lâm sàng dễ dàng có giấy thông hành đưa vào tiêu thụ trong nội thành.

Sơ tán du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta

Các xuồng tiếp cận du thuyền MV Hondius gần đảo Tenerife hôm 10.5

ẢNH: AFP

Gần 150 người đến từ 23 quốc gia bắt đầu được sơ tán khỏi du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta đang neo đậu gần đảo Tenerife của Tây Ban Nha.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.5.2026

Tin tức Triệt xóa nạn xâm phạm bản quyền trên mạng, Để VN có đại học trong top 300 thế giới giai đoạn 2045–2050, Mơ hồ về một thỏa thuận Trung Đông… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.5.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.5.2026

