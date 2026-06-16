Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.6.2026

Ứng phó "siêu El Nino" thế nào?

Siêu El Nino tác động nhiều mặt về môi trường và kinh tế lên ĐBSCL ẢNH: DUY TÂN

El Nino đã xuất hiện, đang mạnh lên và có khả năng trở thành "siêu El Nino" mạnh nhất trong hơn 75 năm qua. VN bị tác động thế nào và cần ứng phó ra sao?.

Nhiều thuê bao bị cắt chiều gọi đi, bước tiếp theo ra sao?

Nhiều người vội vàng đi xác thực khi thuê bao bị khóa một chiều ẢNH: QUANG THUẦN

Theo đúng lộ trình đã thông báo, từ ngày 15.6, các nhà mạng tiến thành khóa chiều gọi đi đối với những thuê bao chưa xác thực thông tin chính chủ. Nhiều người vội vàng đi xác thực khi thuê bao không còn gọi đi được.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng: Dùng radar xuyên đất dò dấu tích

Sơ đồ công viên Lê Thị Riêng và vị trí khoanh vùng 3 điểm nghi có hố chôn tập thể tại công viên ẢNH: THÚY LIỄU

Sáng 15.6, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức phối hợp khảo sát, thăm dò tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng).