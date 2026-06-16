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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Ứng phó "siêu El Nino" thế nào?; Nhiều thuê bao bị cắt chiều gọi đi, bước tiếp theo ra sao?; Tìm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng: Dùng radar xuyên đất dò dấu tích... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.6.2026.

Ứng phó "siêu El Nino" thế nào?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.6.2026 - Ảnh 1.

Siêu El Nino tác động nhiều mặt về môi trường và kinh tế lên ĐBSCL

ẢNH: DUY TÂN

El Nino đã xuất hiện, đang mạnh lên và có khả năng trở thành "siêu El Nino" mạnh nhất trong hơn 75 năm qua. VN bị tác động thế nào và cần ứng phó ra sao?.

Nhiều thuê bao bị cắt chiều gọi đi, bước tiếp theo ra sao?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.6.2026 - Ảnh 2.

Nhiều người vội vàng đi xác thực khi thuê bao bị khóa một chiều

ẢNH: QUANG THUẦN

Theo đúng lộ trình đã thông báo, từ ngày 15.6, các nhà mạng tiến thành khóa chiều gọi đi đối với những thuê bao chưa xác thực thông tin chính chủ. Nhiều người vội vàng đi xác thực khi thuê bao không còn gọi đi được.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng: Dùng radar xuyên đất dò dấu tích

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.6.2026 - Ảnh 3.

Sơ đồ công viên Lê Thị Riêng và vị trí khoanh vùng 3 điểm nghi có hố chôn tập thể tại công viên

ẢNH: THÚY LIỄU

Sáng 15.6, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức phối hợp khảo sát, thăm dò tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng).

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