    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức TP.HCM sẽ thuê lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước; 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cảm ơn những tấm lòng nhân ái; Ngập lụt nhiều nơi, người Hà Nội "vượt sông trên phố"… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.9.2026.

     TP.HCM sẽ thuê lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2026 - Ảnh 1.

    TP.HCM ưu tiên thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

    Ảnh: Nhật Thịnh

    Cơ chế thuê người đứng đầu được kỳ vọng mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao giúp TP.HCM đổi mới quản trị, nâng hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

    5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cảm ơn những tấm lòng nhân ái

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2026 - Ảnh 2.

    Ông Đặng Hoài Đức, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank), trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng tại chương trình

    Ảnh: Ngọc Dương

    Trong chương trình nghệ thuận chính luận Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời tối 16.9, tổng số tiền mà các cá nhân, đơn vị đã trao bảng ủng hộ cho các trẻ mồ côi là hơn 18 tỉ đồng.

    Ngập lụt nhiều nơi, người Hà Nội "vượt sông trên phố"

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2026 - Ảnh 3.

    Đường Lương Thế Vinh (P.Thanh Xuân, Hà Nội) ngập sâu, nhiều học sinh, sinh viên không thể đến trường đúng giờ

    Ảnh: Phan Hậu

    Mưa lớn ngày thứ 5 liên tiếp khiến đường phố Hà Nội ngập sâu, đời sống sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn. Ở các tỉnh miền Trung, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán chạy lũ.

    Tin liên quan

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.9.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.9.2026

    Tin tức Kiểm soát giá hàng hóa những tháng cuối năm; Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước; Mỹ vào thế lưỡng nan khi Houthi leo thang tấn công?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.9.2026.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.9.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.9.2026

    Khám phá thêm chủ đề

    Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên tin hay tin nhanh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận