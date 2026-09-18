Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2026

TP.HCM sẽ thuê lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

TP.HCM ưu tiên thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Ảnh: Nhật Thịnh

Cơ chế thuê người đứng đầu được kỳ vọng mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao giúp TP.HCM đổi mới quản trị, nâng hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cảm ơn những tấm lòng nhân ái

Ông Đặng Hoài Đức, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank), trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng tại chương trình Ảnh: Ngọc Dương

Trong chương trình nghệ thuận chính luận Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời tối 16.9, tổng số tiền mà các cá nhân, đơn vị đã trao bảng ủng hộ cho các trẻ mồ côi là hơn 18 tỉ đồng.

Ngập lụt nhiều nơi, người Hà Nội "vượt sông trên phố"

Đường Lương Thế Vinh (P.Thanh Xuân, Hà Nội) ngập sâu, nhiều học sinh, sinh viên không thể đến trường đúng giờ Ảnh: Phan Hậu

Mưa lớn ngày thứ 5 liên tiếp khiến đường phố Hà Nội ngập sâu, đời sống sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn. Ở các tỉnh miền Trung, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán chạy lũ.