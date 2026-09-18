Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2026

TP.HCM sẽ thuê lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước
Cơ chế thuê người đứng đầu được kỳ vọng mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao giúp TP.HCM đổi mới quản trị, nâng hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cảm ơn những tấm lòng nhân ái
Trong chương trình nghệ thuận chính luận Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời tối 16.9, tổng số tiền mà các cá nhân, đơn vị đã trao bảng ủng hộ cho các trẻ mồ côi là hơn 18 tỉ đồng.
Ngập lụt nhiều nơi, người Hà Nội "vượt sông trên phố"
Mưa lớn ngày thứ 5 liên tiếp khiến đường phố Hà Nội ngập sâu, đời sống sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn. Ở các tỉnh miền Trung, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán chạy lũ.
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