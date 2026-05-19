Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.5.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
19/05/2026 05:56 GMT+7

Tin tức Thành lập TP.Đồng Nai là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới; Về một con người "nâng niu tất cả chỉ quên mình"; Xóm cắt lưới, phá dây thừng ở TP.HCM... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.5.2026.

Thành lập TP.Đồng Nai là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.5.2026- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP.Đồng Nai cho Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn

Ảnh: TTXVN

Tối 18.5, tại quảng trường Long Hưng (P.Long Hưng, TP.Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP.Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Về một con người "nâng niu tất cả chỉ quên mình"

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.5.2026- Ảnh 2.

Bác Hồ ân cần thăm hỏi thiếu nhi xã Tam Sơn, H.Tiên Sơn (tỉnh Hà Bắc cũ) trong dịp về thăm và chúc tết đồng bào tại đây, ngày 9.2.1967

Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Với trái tim tràn đầy yêu thương và sự hy sinh trọn vẹn cho dân tộc, cho nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một "huyền thoại ngay từ khi còn sống". Vì Người đã "nâng niu tất cả chỉ quên mình" nên khi trái tim ấy ngừng đập thì hình ảnh của Người vẫn bất tử "trong lòng dân và trong trái tim nhân loại". 

Xóm cắt lưới, phá dây thừng ở TP.HCM

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.5.2026- Ảnh 3.

Công việc cắt lưới tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức bền

ẢNH: QUANG VIÊN

Ở đâu có nghề làm biển, ở đó có nghề đan lưới, vá lưới hoặc quay dây thừng. Nhưng ở vùng biển xã Long Hải (TP.HCM) lại có nghề khá "ngược đời": nghề cắt lưới, phá dây thừng. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
