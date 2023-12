Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.12.2023

Thu hút nguồn lực để phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng lãnh đạo, cán bộ ngoại giao và các đại sứ THẢO PHẠM

Sáng 21.12, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị bắt vì tội nhận hối lộ

Bị can Đỗ Thắng Hải BCA

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, về tội nhận hối lộ.

Giữ cột mốc đặc biệt: Những cột mốc lịch sử

Bộ đội Đồn biên phòng Đàm Thủy kiểm tra hiện trạng và lau chùi mốc 836 MAI THANH HẢI

Duy nhất ở tỉnh Cao Bằng còn lưu giữ 2 cột mốc mang ý nghĩa lịch sử, bên cạnh cột mốc quốc giới được phân định từ năm 2001. Đó là mốc 108 cạnh mốc 675 ở Pác Bó (xã Trường Hà, H.Hà Quảng) và mốc 53 cạnh mốc 835 ở Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, H.Trùng Khánh).