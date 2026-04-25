Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.4.2026

Chốt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI ẢNH: TTXVN

Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. (trang 4)

U.17 VN đi vào lịch sử bóng đá trẻ Đông Nam Á

U.17 VN lần thứ tư đăng quang giải đấu khu vực ẢNH: VFF

Đội tuyển U.17 VN đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U.17 Malaysia ở trận chung kết; qua đó thầy trò HLV Cristiano Roland đăng quang xứng đáng tại giải đấu được tổ chức ở Indonesia. (trang 21)

Tổng thống Trump trước sức ép bị 'quay xe'

Nhà Trắng đang chịu sức ép lớn Ảnh: Ngô Minh Trí

Bất bình vì chính sách đối ngoại, giá cả tăng cao cùng nhiều vấn đề gây tranh cãi đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump chịu sự ủng hộ ở mức thấp tại nước này. (trang 23)