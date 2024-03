Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.3.2024

Xây dựng môi trường số thân thiện, an toàn

Hôm nay, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên. Bạn trẻ đã gửi đến Thủ tướng những trăn trở và hiến kế để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.



Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với thanh niên tại sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên, ngày 22.3.2023 NGỌC THẮNG

Vòng loại thứ 2 World Cup 2026: VN - Indonesia: Phải thắng !

Trận đấu lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tại Indonesia, đội tuyển VN lại mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định nên thất bại đau đớn. Điều này khiến trận lượt về vào 19 giờ hôm nay (26.3) trên sân Mỹ Đình, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Đội Indonesia có thể sẽ thiếu chủ lực Rafael Struick (11) và một số cầu thủ quan trọng khácở lượt về, đội tuyển VN có tận dụng được lợi thế này? ẢNH: PSSI

Nhiều nước siết chặt an ninh

Phương Tây đã phát cảnh báo an ninh sau vụ tấn công khiến 137 người thiệt mạng tại Nga do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm.