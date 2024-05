Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.5.2024

Chăm sóc sức khỏe người dân qua nền tảng số



TP.HCM triển khai khám sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi và tích hợp thông tin lên ứng dụng VNeID

Nhật Thịnh

Ngành y tế TP.HCM đang triển khai khám sức khỏe cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi và tầm soát sức khỏe cho khoảng 1 triệu người cao tuổi trên địa bàn, đồng thời hướng tới lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin sức khỏe vào ứng dụng VNeID.

Phụ huynh hoang mang khi con 9, 10 điểm vẫn không được xuất sắc, vì đâu?

Trên mạng xã hội, mấy ngày nay phụ huynh bàn tán xung quanh việc đánh giá kết quả học tập của học sinh với nhiều ý kiến trái chiều

CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều phụ huynh buồn, hoang mang khi con mình được 9, 10 các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh nhưng vẫn không được đánh giá là học sinh xuất sắc chỉ vì mấy "môn phụ" chưa tốt.

Bất an hộp ngủ ở TP.HCM: Yêu cầu tháo dỡ

Sinh viên sống chen chúc nhau trong phòng tại KTX số 45C, đường D5, P.25 Du Yên - Trần Duy Khánh

Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Bất an hộp ngủ ở TP.HCM các số ra ngày 27, 28.5, Phòng Cảnh sát PCCC&CN-CH (PC07) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Bình Thạnh và UBND Q.Bình Thạnh kiểm tra khẩn cấp, yêu cầu tháo dỡ hộp ngủ nằm trong các căn hộ ở chung cư 24AB (P.25, Q.Bình Thạnh).