Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.5.2024

Thuế TNCN "quá lạc hậu" vẫn phải chờ quy trình

Nhiều quy định trong luật Thuế TNCN vô lý, lạc hậu nhưng chưa thể sửa ngay ĐÀO NGỌC THẠCH

Dù các đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế phản ánh các quy định trong luật Thuế thu nhập cá nhân đã quá lạc hậu, vô lý nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn khẳng định việc chưa sửa là đúng luật.

Vụ trẻ bị bỏ quên trên ô tô: Khởi tố nhân viên phụ trách đưa đón

Bị can Phương Quỳnh Anh là nhân viên đưa đón học sinh của Trường mầm non Hồng Nhung 2 (khu tái định cư 26 ha, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) CÙ HIỀN

Chiều 30.5, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Phương Quỳnh Anh về tội vô ý làm chết người. Bị can Phương Quỳnh Anh là nhân viên đưa đón học sinh của Trường mầm non Hồng Nhung 2.

Mỹ xét lại lằn ranh đỏ tại Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống MỹJoe Biden tại Kyiv hồi tháng 2.2023 AFP

Những bước tiến của Nga tại Ukraine gần đây đang thúc đẩy chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc dỡ bỏ hạn chế đối với Kyiv trong việc sử dụng vũ khí của Washington để tấn công lãnh thổ Nga.