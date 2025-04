Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.4.2025

Thiệt hại lớn vì lộ dữ liệu, thông tin cá nhân

Mọi hoạt động trên internet đều có nguy cơ dẫn đến lộ lọt thông tin Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Báo cáo về tình hình nguy cơ an toàn thông tin tại VN năm 2024 do Công ty An ninh mạng Viettel (thuộc Tập đoàn Viettel) vừa công bố cho thấy nhiều thông tin cá nhân, tài liệu doanh nghiệp VN bị rao bán rộng rãi trên các nền tảng mạng, gây thiệt hại ước tính lên đến 11 triệu USD. (Trang 4)

Cát cứ thu phí đỗ xe "lụi"

Ô tô vừa đậu vào vị trí kẻ vạch, có thu phí do TNXP đảm trách trên đường Thủ Khoa Huân (Q.1), lập tức nhóm đàn ông lạ tới gõ cửa, thu 50.000 đồng Ảnh: TRẦN DUY KHÁNH - TRẦN KHA

Việc giao lực lượng TNXP thu phí đỗ ô tô và việc thu phí vỉa hè theo QĐ 32/2023 của UBND TP.HCM kỳ vọng sẽ lập lại trật tự lòng lề đường, giảm ùn tắc giao thông và mang về khoản thu cho ngân sách. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác thu phí vừa chậm, vừa thiếu hiệu quả, thậm chí mới đây có đơn vị báo lỗ hơn 2,28 tỉ đồng sau 4 năm thu phí đỗ ô tô trên 20 tuyến đường. (Trang 22)

Đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine vẫn bế tắc

Một tòa nhà ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 2.4 Ảnh: Reuters

Chuyến thăm dự kiến của phái đoàn Nga đến Mỹ mang theo kỳ vọng tìm được đồng thuận trong đàm phán hòa bình tại Ukraine. (Trang 23)