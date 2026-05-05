05/05/2026 06:00 GMT+7

Tin tức Cấp bách mở rộng quốc lộ; Giải mã "cơn sốt" tăng đột biến thí sinh thi đánh giá năng lực; Mỹ bắt đầu giải tỏa tàu thuyền khỏi eo biển Hormuz... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.5.2026.

Cấp bách mở rộng quốc lộ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.5.2026 - Ảnh 1.

QL1 nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do mặt đường hẹp. Trong ảnh: Kẹt xe trên QL1 hướng TP.HCM đi miền Tây

Ảnh: Nhật Thịnh

Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đường về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua đã cho thấy bất cập rất lớn trong hệ thống giao thông hiện hữu: cao tốc đã được nối dài thần tốc nhưng bước xuống quốc lộ là kẹt xe và xuống cấp. (trang 4)

Giải mã 'cơn sốt' tăng đột biến thí sinh thi đánh giá năng lực

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.5.2026 - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm nay. Đợt 2 số lượng thí sinh đăng ký bất ngờ tăng mạnh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chưa năm nào số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tăng đột biến như năm nay. Nguyên nhân nào khiến kỳ thi có sức hút đến vậy, tác động của việc này tới bức tranh xét tuyển ĐH năm 2026 được dự báo ra sao?. (trang 16)

Mỹ bắt đầu giải tỏa tàu thuyền khỏi eo biển Hormuz

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.5.2026 - Ảnh 3.

Tàu thuyền tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz ngày 1.5

Ảnh: AP

Mỹ bắt đầu kế hoạch hướng dẫn tàu thuyền bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz, bất chấp lời đe dọa từ phía Iran. (trang 24)

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
