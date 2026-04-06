Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.4.2026

06/04/2026 05:57 GMT+7

Tin tức Kinh tế Việt Nam kiên cường vượt bão tố, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO: Trường ĐH Quốc gia Malaysia đăng quang, Chiến dịch táo bạo của Mỹ ở Iran… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.4.2026.

 Kinh tế Việt Nam kiên cường vượt bão tố

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.4.2026- Ảnh 1.

Tăng trưởng kinh tế quý 1/2026 khả quan

Ảnh: Nhật Thịnh

Tăng trưởng quý 1/2026 cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm, cho thấy VN đã bước đầu vượt qua được cú sốc xăng dầu thế giới và kiên định hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO: Trường ĐH Quốc gia Malaysia đăng quang

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.4.2026- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải; ông Kim Sang-sik, HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN và các đại biểu trao cúp vô địch cho Trường ĐH Quốc gia Malaysia

ẢNH: ĐỘC LẬP

Vượt qua đội Trường ĐH Thủy lợi sau loạt đá luân lưu cân não ở chung kết diễn ra hôm qua 5.4 trên sân Trường ĐH Nha Trang, đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia lên ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.

Chiến dịch táo bạo của Mỹ ở Iran

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.4.2026- Ảnh 3.

Hai chiếc F-15E của Mỹ trong một cuộc diễn tập

Ảnh: Không quân Mỹ

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một trong những chiến dịch giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử nước này và đưa thành công một sĩ quan khỏi Iran.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.4.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.4.2026

Tin tức Du lịch lễ phập phồng; Trận chung kết trong mơ; Tổng thống Trump tốn thêm "tiền cược" cho cuộc chiến Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.4.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.4.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.4.2026

