Tin tức giáo dục đặc biệt 1.6: Vì sao giá sách giáo khoa cao?

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.6) người dân sẽ biết thêm những lý do giá sách giáo khoa mới tăng cao.

Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội ngày 25.5, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có những giải thích xung quanh giá sách giáo khoa tăng. Bộ trưởng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến sách giáo khoa mới cao hơn 2-3 lần so với sách của chương trình giáo dục phổ thông 2006 là sách được in khổ to, giấy đẹp…

Giải thích này lập tức khiến rất nhiều phụ huynh bức xúc.

Với những ai theo dõi quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa thì nhận thấy đã có những cơ hội bị bỏ lỡ để người dân có thể mua sách giáo khoa giá rẻ hơn.

Nghị quyết 88 của Quốc hội cho phép thực hiện một chương trình và nhiều sách giáo khoa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên Nghị quyết cũng nêu rõ: "Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn". Sau đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn một bộ sách giáo khoa (do Bộ GD-ĐT tổ chức thực hiện) theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.





Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đã không thực hiện được việc biên soạn một bộ sách giáo khoa sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc Bộ GD-ĐT không tổ chức biên soạn sách giáo khoa như tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 88 là rất đáng tiếc vì nếu Bộ làm được điều này thì sẽ tăng cơ hội lựa chọn cho người dân khi mua được sách giá rẻ hơn khi khâu biên soạn đã được kinh phí nhà nước chi trả khiến giá sách giảm đáng kể.

Thêm nhiều lý do khác có thể giúp giảm giá sách giáo khoa sẽ tiếp tục được nêu ra trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.6).