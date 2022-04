Tin tức giáo dục đặc biệt 30.4: Nếu chọn học nghề, có được học văn hóa?

Khi xem MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP, những người làm giáo dục sững sờ và vô cùng lo lắng trước thông điệp mà ca sĩ đang lan truyền, đặc biệt khi đây là một trong những thần tượng của nhiều người trẻ.