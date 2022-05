Tin tức giáo dục đặc biệt 6.5: Chương trình mới, học sinh học sách tiếng Anh nào?

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (6.5) còn đặt vấn đề tình trạng đuối nước vẫn xảy ra với những trẻ em biết bơi nên cần những kỹ năng gì để hạn chế tai nạn này?

Quá nhiều băn khoăn về sách giáo khoa tiếng Anh

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếng Anh là môn học bắt buộc và phải có sách giáo khoa (SGK) như các môn học khác nhưng mới đây khi công bố giá SGK mới của lớp 3, 7, 10, các đơn vị xuất bản đều chưa nêu giá SGK tiếng Anh của các lớp này.

Năm học 2019 – 2020, năm đầu tiên triển khai chương trình - SGK mới ở lớp 1, SGK tiếng Anh cũng gây xôn xao dư luận vì dù lọt qua các vòng thẩm định của hội đồng thẩm định quốc gia do Bộ GD-ĐT thành lập, được đánh giá đạt nhưng vẫn chưa được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt. Lý do là phần lớn bản thảo SGK tiếng Anh lớp 1 do các tác giả người nước ngoài biên soạn.

Trong số các sách tiếng Anh lớp 1 thời điểm đó chỉ có 1 cuốn là có chủ biên người Việt Nam. Tác giả này khẳng định đây là bộ SGK duy nhất của Bộ GD-ĐT vì Bộ giao cho Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân , NXB Giáo dục Việt Nam và đội ngũ tác giả thiết kế, biên soạn dưới sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, đại diện Bộ GD-ĐT và Ban quản lý Đề án dạy học ngoại ngữ khẳng định SGK tiếng Anh của đề án không có lớp 1, 2; chỉ có từ lớp 3 đến lớp 12, và sẽ đưa vào dạy học đại trà từ năm học 2021 – 2022 với lớp 6.

Tuy nhiên, từ năm 2021 đã bắt đầu thực hiện SGK mới với lớp 6 và năm học tới là với lớp 3, 7, 10 nhưng SGK của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân chưa biết có hay không?





Học sinh học chương trình mới đang và sẽ học SGK tiếng Anh nào: các bộ sách của các nhà xuất bản được xã hội hóa hay của đề án?

Nhiều vấn đề khác đầy "bí ẩn" xoay quanh câu chuyện SGK, đặc biệt với môn tiếng Anh

Biết bơi nhưng đừng quên kỹ năng phòng chống đuối nước

“Biết bơi không chưa đủ, trẻ muốn bảo vệ chính mình thì phải được học về kỹ năng phòng chống đuối nước. Biết bơi là một chuyện, nhưng để bé bơi an toàn được thì đòi hỏi rất nhiều kỹ năng”, một giáo viên có kinh nghiệm dạy bơi khẳng định như vậy khi nói về thực trạng năm nào cũng xảy ra hàng trăm vụ trẻ em đuối nước.

Vậy đó là những kỹ năng gì? Cách xử lý khi gặp các tai nạn đuối nước? Làm sao để những nỗi đau này không lặp lại?... Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (6.5) cung cấp những hướng dẫn giúp phụ huynh, học sinh xử lý khi tham gia các hoạt động trong môi trường nước.