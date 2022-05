Tin tức giáo dục đặc biệt 4.5: Tìm nguyên nhân tăng giá sách giáo khoa

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (4.5) còn nêu lên một vấn đề đang gây lo âu trong thời gian gần đây: Nạn đuối nước tăng cao, đặc biệt trong nhóm tuổi học sinh; Lần đầu tiên đăng ký thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến, thí sinh cần lưu ý gì?

Tăng số đầu sách bắt buộc

Học sinh đang học các lớp 1, 2 và 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đều phải mua sách giáo khoa (SGK) mới cao hơn gấp 2 - 3 lần so với sách của chương trình cũ. Năm học tới tiếp tục học sinh các lớp 3, 7, 10 cũng sẽ mua SGK với giá tăng cao.

Các nhà xuất bản lý giải có nhiều chi phí tốn kém hơn khi làm SGK hiện nay so với trước đây. Chẳng hạn như do xã hội hóa; do cạnh tranh giữa nhiều nhà làm sách; do SGK in màu, giấy tốt, khổ to; do các chi phí giới thiệu, truyền thông…

Tuy nhiên, còn một nguyên nhân mà các nhà xuất bản không nhắc đến là có quá nhiều đầu sách bắt buộc so với trước.

Chi tiết về những lý giải của các nhà xuất bản; phân tích về thực trạng SGK mới, về sự vô lý khi có nhiều đầu sách; khó khăn của phụ huynh học sinh khi giá SGK tăng cao; những giải pháp có thể giúp giảm giá SGK… Tất cả những vấn đề này sẽ được bàn thảo trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (4.5).





Đuối nước ở trẻ em, vì sao gia tăng?

Liên tiếp xảy ra nhiều tai nạn đuối nước thương tâm trong lứa tuổi học sinh thời gian gần đây đến mức hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đây là thực trạng đáng báo động trong công tác chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Dạy học bơi cho trẻ em được tăng cường, truyền thông liên tục phát đi những cảnh báo về tai nạn đuối nước, tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ em nhưng các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em ở nhiều địa phương vẫn thường xuyên xảy ra với mức độ cao.

Bài phản ảnh và ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (4.5) sẽ phân tích những nguyên nhân gây nên thực trạng này.

Cũng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai, giáo viên các trường THPT sẽ cho thí sinh những lời khuyên hữu ích khi lần đầu tiên đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến.