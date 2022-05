Tin tức giáo dục đặc biệt 2.5: Cách tính điểm ngoại ngữ của các trường ĐH

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (2.5) còn có những lời khuyên, chia sẻ về những ảnh hưởng khi học sinh tiếp cận mạng xã hội với nội dung tiêu cực; Câu chuyện về nơi mà những học sinh mong muốn có cây cầu để đến trường.

Chứng chỉ IELTS hay điểm thi tốt nghiệp?

Hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GD-ĐT có nội dung quy định các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Khi được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ, thí sinh sẽ được tính 10 điểm ở môn này để cộng vào điểm xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh có chứng chỉ này cũng có nhiều ưu tiên trong xét tuyển vào ĐH các phương thức riêng.

Tuy nhiên, khi xét tuyển vào đại học ở những ngành có tính điểm môn ngoại ngữ, hầu hết các trường đều không dùng điểm miễn thi môn này mà có những cách xét khác nhau.

Các trường sẽ có cách tính điểm ra sao khi tuyển sinh và vì sao hầu hết đều hạn chế dùng điểm miễn thi môn ngoại ngữ của các thí sinh có chứng chỉ quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT?

Giải pháp nào an toàn khi học sinh tham gia mạng xã hội?





Sự việc MV There's No One At All của ca sĩ Sơn Tùng M-TP tràn ngập hình ảnh có nguy cơ dẫn đến hành vi tiêu cực cho người trẻ khiến mọi người giật mình khi mạng xã hội ngày càng nguy hiểm và độ tuổi người dùng ngày càng trẻ.

Một trong những ưu điểm của mạng xã hội là sự kết nối. Đa phần giới trẻ hiện nay ở Việt Nam được tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm.

Một học sinh lớp 8 ở Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết trong lớp có khoảng 50 bạn, đa phần đều có tài khoản Facebook từ năm lớp 4. Sử dụng mạng xã hội từ sớm dường như là một điều cần thiết để các học sinh kết bạn và trao đổi các vấn đề về học tập. Tuy nhiên, mạng xã hội dần trở nên nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến nhận thức, tâm lý của các bạn trẻ nếu nội dung tiêu cực không được kiểm soát.

Vậy làm thế nào có thể kiểm soát học sinh khi dùng mạng xã hội để hạn chế những thông tin tiêu cực, bạo lực?