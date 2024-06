Tin tức thời tiết hôm nay 19.6.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19.6, khu vực Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%. Khu vực khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.6.2024: Bắc bộ nắng nóng, Biển Đông sắp đón bão ĐÌNH HUY

Ngày 20.6, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%. Khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Trong khi đó, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Trong khoảng thời gian từ ngày 23 - 26.6, có khả năng trên Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 2.

Biển Đông có thể đón 7 cơn bão trong 2 tháng tới

Vị trí hình thành cơn bão chưa chắc chắn, và cần theo dõi thêm; khả năng sẽ xuất hiện ngoài khơi các tỉnh khu vực miền Trung từ Bình Định đến Quảng Ngãi - Quảng Nam. Cơn bão này đi dọc miền Trung và vào vịnh Bắc bộ, hoặc có thể đổ bộ vào khu vực Bắc bộ hoặc các tỉnh bắc Trung bộ.

"Đặc biệt, cơn bão này hình thành ngay trên Biển Đông, chứ không phải từ ngoài khơi Philippines rồi đi vào Biển Đông. Đây là lý do tôi muốn đưa ra cảnh báo sớm để bà con ngư dân biết, theo dõi và chuẩn bị ứng phó", bà Lan giải thích.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 19.6.2024 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C; riêng khu Tây Bắc 23 - 25 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Hòa Bình 36 - 38 độ C, Điện Biên - Lai Châu 29 - 32 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, riêng khu vực vùng núi 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng vùng đồng bằng và trung du 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía bắc có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.