Tin tức thời tiết hôm nay 19.7.2023: Việt Nam có thể đón ATNĐ hoặc cơn bão số 2

Tin tức thời tiết hôm nay 19.7.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 18.7, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 1) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn.

Hình ảnh về hướng di chuyển cuối cùng của bão số 1 TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Hồi 19 giờ cùng ngày, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ vĩ bắc; 106,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây suy yếu và tan dần.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 1 hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, sau đó di chuyển tương đối ổn định, chủ yếu theo hướng tây tây bắc. Cường độ cực đại của bão số 1 đạt cấp 13, giật cấp 17 trước khi đổ bộ vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sau khi đổ bộ vào khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu, bão số 1 suy yếu dần, sau đó đi dọc biên giới nước ta và suy yếu thành vùng thấp.

Theo ông Lâm, bão số 1 nằm trên dải hội tụ nhiệt đới. Sau bão số 1, trên dải hội tụ nhiệt đới này còn có thể hình thành các vùng xoáy thấp mới. Hiện nay, một vùng áp thấp đã hình thành ở khoảng 8 độ vĩ bắc, 135 độ kinh đông. Khả năng trong 1 - 2 ngày tới vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và bão.

"Khả năng cao, đây sẽ là cơn bão số 2 và ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày cuối tháng 7", ông Lâm thông tin.

Xem nhanh 20h: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bắc bộ, Tây nguyên, Nam bộ mưa lớn

Đêm qua và sáng sớm nay (19.7), ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.7 đến 3 giờ ngày 19.7 có nơi trên 50 mm như: Hồng An (Cao Bằng) 68,2 mm, Nậm Mười 1 (Yên Bái) 60,8 mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 69,4 mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 151,8 mm…

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới ở Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 19 - 20.7, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 170 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Từ ngày 20 - 21.7, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.



Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 19.7.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, riêng khu vực tây bắc 27 - 30 độ C, có nơi dưới 27 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to; phía nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Tây nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa và giông. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 31 độ C.