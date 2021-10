Tin tức thời tiết hôm nay 2.10.2021: Cảnh báo mưa giông trải dài từ Bắc vào Nam

Tin tức thời tiết hôm nay 2.10.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo về đợt mưa giông trên diện rộng bắt đầu từ vùng núi Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ cho đến khu vực Tây Nguyên và Nam bộ.

Trong chiều và đêm qua 1.10, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 1.10 đến 1 giờ ngày 2.10 như: Thủy Điện Nam Chiến (Sơn La) 52,6 mm;, Đà Bắc (Hòa Bình) 33,8 mm; Sìn Hồ (Lai Châu) 27,4 mm; Bát Xát (Lào Cai) 80,2 mm; Hàm Yên (Tuyên Quang) 57,6 mm; Nghĩa An (Yên Bái) 44,8 mm,

Tại các tỉnh bắc Trung bộ, lượng mưa đo được tại Nam Đàn (Nghệ An) lên tới 93,2 mm; Mường Lống (Nghệ An) 63 mm; tại Ngọc Khê (Thanh Hóa) là 46,6 mm; tại Xuân Lộc (Thanh Hóa) 38,6 mm…

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên chiều tối và đêm nay 2.10, vùng núi, trung du Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Quảng cáo

Các tỉnh nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ trong chiều và đêm qua 1.10 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 1.10 đến 1h ngày 2.10 như tại Đắk Ngo (Đắk Nông) 98,2 mm; Ia Grai (Gia Lai) 95,6 mm; Cu Yang (Đắk Lắk) 61,2 mm; tại Phúc Thọ (Lâm Đồng) 51 mm; tại Đăk Ui (Kon Tum) 49,8 mm; tại Mỹ Thành Nam (Tiền Giang) 114,4 mm; tại Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) 88,2 mm; tại Vĩnh Long 66,2mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nên chiều và đêm khu vực nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ.

Liên quan đến các tin tức thời tiết hôm nay 2.10, trong mưa giông người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét , sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.