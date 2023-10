Tin tức thời tiết hôm nay 28.10.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; chiều tối và đêm vùng núi có mưa rào và giông rải rác.

Tin tức thời tiết hôm nay 28.10.2023: Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mưa lớn NHẬT THỊNH

Ngày và đêm 29.10, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong khi đó, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, bản tin lúc 6 giờ của cơ quan khí tượng cảnh báo, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận/huyện tại Hà Nội: Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai tiếp tục có mưa rào và giông.

Trong 30 phút đến 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và giông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của Hà Nội.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 28.10.2023.

Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, phía bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.