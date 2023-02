Tin tức thời tiết hôm nay 3.2.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đã trải qua gần 1 tuần duy trì hình thái rét khô với thời tiết phổ biến không mưa, sáng và đêm trời rét, ngày trở nắng.

Tin tức thời tiết hôm nay 3.2.2023: Miền Bắc, miền Trung mưa rét ĐÌNH HUY

Dự báo, trong những ngày tiếp theo, khu vực này sẽ có sự thay đổi rõ rệt, chuyển sang trạng thái rét ẩm.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu vực tây bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 22 độ C; riêng khu vực tây bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.



Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía bắc 21 - 24 độ C, phía nam 24 - 26 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3.



Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C; phía nam 28 - 31 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3.



Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - cấp 3.



Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét.



Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19 - 21 độ C.