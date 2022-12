Tin tức thời tiết hôm nay 7.12.2022: Mưa to từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa

Tin tức thời tiết hôm nay 7.12.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm hôm qua 6.12, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 6 đến 3 giờ ngày 7.12 có nơi trên 70 mm như: Hải An (Quảng Trị) 79,2 mm; tại Thảo Long (Thừa Thiên - Huế) 119,0 mm; tại Ba Tơ (Quảng Ngãi) 76,0 mm; tại Vĩnh Hiệp (Bình Định) 100,0 mm; tại An Xuân (Phú Yên) 80,4 mm; tại Đại Lãnh (Khánh Hòa) 94,7 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay 7.12 đến ngày 8.12, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Dự báo tổng lượng mưa khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa 70-150 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 9.12, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.





Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, lũ dâng cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng liên tiếp nhiều trận mưa lớn, dự báo từ ngày 7.12 đến ngày 9.12, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động (BĐ) 1 - BĐ 2, có sông trên BĐ 2.

Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đã đạt trạng thái gần bão hòa (85 - 98%), khi khu vực này liên tục có mưa lớn trong nhiều ngày qua.

Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận từ 10 - 30 mm có nơi trên 70 mm, khu vực Tây Nguyên từ 10 - 20 mm có nơi trên 50 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.