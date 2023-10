Tin tức thời tiết hôm nay 9.10.2023: Không khí lạnh tăng cường, bão số 4 suy yếu

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

Tin tức thời tiết hôm nay 9.10.2023, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Dự báo khoảng đêm 9.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong những ngày tới khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 18 - 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 10.10, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Miền Trung mưa lớn

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, ngày 8.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và giông, riêng Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ ngày 8.10 có nơi trên 100 mm như Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 245 mm, Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 189,6 mm…

Theo dự báo, trong ngày 9.10, khu vực trung Trung bộ có mưa rào và giông, có nơi có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm, tập trung vào chiều tối.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân.

Bão số 4 suy yếu nhanh

Khoảng 4 giờ ngày 9.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, bão số 4 sẽ di chuyển theo hướng tây - tây nam, mỗi giờ đi được 10 km rồi tiếp tục suy yếu. Khoảng 4 giờ ngày 10.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10.10 vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 9.10.2023 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 32 độ C.