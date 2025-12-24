Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tin vui cho những ai muốn hành nghề thừa phát lại

Ngân Nga
Ngân Nga
24/12/2025 04:55 GMT+7

Trong 15 ngày, từ ngày 23.12.2025 đến hết ngày 6.1.2026, ai có nhu cầu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp.

Những ai được đăng ký thi thừa phát lại?

Ngày 23.12, Bộ Tư pháp thông báo về việc đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại năm 2025.

Thời gian dự kiến tổ chức trước ngày 10.2.2026. Tùy thuộc số lượng người đăng ký tham dự, đợt kiểm tra sẽ tổ chức tại 1 hoặc 2 địa điểm là TP.Hà Nội và TP.HCM (Bộ Tư pháp thông báo cụ thể sau).

Tin vui cho những ai muốn hành nghề thừa phát lại- Ảnh 1.

5 năm qua, Bộ Tư pháp không tổ chức lớp thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại, nên rất nhiều học viên không thể hành nghề thừa phát lại

ẢNH: T.N

Tiêu chuẩn, đối tượng được đăng ký tham dự kiểm tra gồm có:

  • Công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.
  • Có trình độ cử nhân luật trở lên.
  • Có chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề thừa phát lại, hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề thừa phát lại, hoặc quyết định công nhận tương đương đào tạo nghề thừa phát lại ở nước ngoài.
  • Đã hoàn thành tập sự và được Sở Tư pháp nơi người đăng ký tập sự thông báo bằng văn bản về việc công nhận hoàn thành tập sự theo quy định tại khoản 2 điều 8 Thông tư số 05 năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra gồm:

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định (mẫu TP-TPL-07-sđ ban hành kèm theo Thông tư số 03 năm 2024 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 8 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp).

Báo cáo kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại có nhận xét của thừa phát lại hướng dẫn và xác nhận của văn phòng thừa phát lại nhận tập sự theo quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư số 05 năm 2020 của Bộ Tư pháp (bản sao chứng thực).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày thông báo (từ ngày 23.12.2025 đến hết ngày 6.1.2026). Lưu ý: Hồ sơ đã nộp được lưu trữ theo quy định và không được trả lại.

Hồ sơ nộp trực tiếp, hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến sở tư pháp tỉnh, thành phố nơi đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại (tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi).

Trách nhiệm của các sở tư pháp

Sở tư pháp có trách nhiệm thông báo nội dung của công văn này tại địa phương. Đồng thời tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu thông tin hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sở tư pháp thông báo bằng văn bản cho người đăng ký về việc ghi tên người đó vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Sở tư pháp gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách người đăng ký tham dự kiểm tra và hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra: trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự kiểm tra (chậm nhất ngày 13.1.2026 tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi).

Theo Nghị định 08 năm 2020 của Chính phủ, thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan.

Học viên khổ sở vì không được hành nghề thừa phát lại

Trước đó Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh về việc mặc dù Học viện Tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp) mở lớp đào tạo nghề thừa phát lại hằng năm, thế nhưng 5 năm qua Bộ Tư pháp lại không tổ chức lớp thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại.

Vì lý do trên, nên rất nhiều học viên dù đã hoàn tất khóa học và hoàn thành tập sự nhưng vẫn không thể hành nghề thừa phát lại. Việc này dẫn đến nhiều người phải tốn thêm tiền và thời gian để đi học lớp luật sư.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
