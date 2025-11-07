Tin xác thực giúp tìm kiếm bất động sản nhanh chóng, an tâm hơn

Tìm kiếm bất động sản nhanh chóng, an tâm hơn với Tin xác thực

Tin giả, tin ảo trên các kênh đăng tin bất động sản (BĐS) gây ra nhiều hệ lụy bất cập đối với thị trường. Không chỉ người tìm mua nhà đất mà người thuê cũng thường xuyên phải đối mặt với những thông tin không chính xác, có nhiều khác biệt giữa nội dung quảng cáo và thực tế. Những tin đăng sai lệch này gây lãng phí thời gian, công sức của người tìm kiếm nhà đất, thậm chí gặp rủi ro, tổn thất về tài chính.

Nhằm hạn chế tối đa tin giả, tin ảo, nền tảng Batdongsan.com.vn đã phát triển tính năng Tin xác thực, giúp người tìm kiếm tránh mất thời gian vào những tin đăng không chất lượng, đồng thời hỗ trợ người đăng tin nâng cao uy tín.

Tin xác thực là các tin đăng đã trải qua quy trình kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt bởi đội ngũ chuyên viên kiểm duyệt của Batdongsan.com.vn, đảm bảo thông tin chính xác, minh bạch.

Tin xác thực trên Batdongsan.com.vn giúp hạn chế tối đa tình trạng tin giả, tin ảo ẢNH: BATDONGSAN.COM.VN

Đối với tin đăng bán, các tiêu chí xác thực bao gồm yêu cầu người bán cung cấp bản chụp sổ đỏ/sổ hồng để xác minh quyền sở hữu và tình trạng pháp lý của bất động sản. Hình ảnh và mô tả trong tin đăng được đối chiếu với sổ đỏ/sổ hồng và video quay thực tế bất động sản, kèm theo định vị, thời gian nhằm đảm bảo thông tin đồng nhất, không sai lệch. Địa chỉ trên tin đăng phải trùng khớp với thông tin trên giấy tờ pháp lý và tọa độ hình ảnh, video cung cấp. Cuối cùng, mức giá niêm yết được kiểm tra để nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường khu vực, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn.

Với tin đăng cho thuê, quy trình xác thực tập trung vào việc đảm bảo hình ảnh và đặc điểm BĐS mô tả trong tin đăng là thực tế. Giá thuê cũng được xác thực nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường.

Sau kiểm duyệt, nếu các thông tin khớp nhau, tin đăng sẽ được dán nhãn "Xác thực" có thời hạn 45 ngày. Sau thời gian này, nếu BĐS vẫn chưa được giao dịch, người đăng có thể thao tác "Gia hạn xác thực" để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật.

Đặc biệt, các tin đăng xác thực vẫn chịu sự giám sát liên tục thông qua cơ chế giám sát và xử lý vi phạm chặt chẽ của Batdongsan.com.vn. Bất kỳ tin đăng nào bị báo cáo vi phạm quy định, tin sai sự thật hoặc có dấu hiệu bất thường, bộ phận kiểm duyệt sẽ ngay lập tức gỡ bỏ nhãn xác thực và tiến hành xác minh lại. Nếu người đăng không chứng thực được thông tin bị báo cáo, tin đăng đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Loạt giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao tính minh bạch cho thị trường

Không chỉ là một tính năng hỗ trợ người dùng, Tin xác thực trên Batdongsan.com.vn còn là minh chứng cho nỗ lực nâng cao chất lượng và sự minh bạch trên thị trường BĐS. Cùng với Tin xác thực, nền tảng còn phát triển loạt sản phẩm, tính năng hữu ích khác cho người dùng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và niềm tin cho thị trường BĐS nói chung.

Đáng chú ý, tính năng Lịch sử giá được tổng hợp từ hàng triệu tin đăng mỗi tháng. Với tính năng này, người mua, bán, thuê hay cho thuê nhà đất đều có thể dễ dàng tra cứu lịch sử biến động giá bán, giá thuê - cụ thể đến từng phân khúc và khu vực, dự án trong thời gian 5 năm gần nhất. Với dữ liệu lịch sử giá, người dùng có thể nhìn nhận tổng quan về thị trường cũng như dễ dàng so sánh, lựa chọn bất động sản và tự tin ra quyết định sáng suốt.

Bên cạnh đó, vị trí là một trong những yếu tố hàng đầu bảo chứng cho giá trị của BĐS. Người mua càng có tầm nhìn thì càng chọn được sản phẩm có vị trí đẹp, tận dụng tiềm năng sinh lời từ hạ tầng, tiện ích, quy hoạch trong tương lai. Để theo dõi trực quan vị trí căn nhà hoặc lô đất bản thân quan tâm, người dùng Batdongsan.com.vn có thể sử dụng tính năng Bản đồ nhà đất. Với tính năng này, thay vì xuất hiện theo dạng danh sách thông thường, các tin đăng sẽ được hiển thị trực tiếp trên bản đồ, giúp người dùng quan sát vị trí tổng thể và bản đồ tiện ích xung quanh BĐS, so sánh giá, lựa chọn những tin đăng trong khu vực quan tâm, tránh mất thời gian tìm kiếm lan man, không hiệu quả.

Qua việc cung cấp những giải pháp đáng tin cậy để xác minh thông tin, Batdongsan.com.vn tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng công nghệ BĐS số 1 tại Việt Nam, không ngừng tạo thêm giá trị và bảo vệ quyền lợi người dùng, góp phần xây dựng một thị trường BĐS chuyên nghiệp, minh bạch và an toàn hơn cho tất cả các bên tham gia.

Để trải nghiệm công nghệ BĐS hiện đại và thông tin xác thực, người dùng có thể tải miễn phí ứng dụng Batdongsan: Mua bán & Cho thuê tại đây.