Tình bạn giữa Thiền sư Thích Nhất Hạnh và mục sư Martin Luther King Jr.

Trong quyển sách vừa mới xuất bản, tác giả Marc Andrus ghi chép lại về mối quan hệ giữa 2 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn là Thiền sư Thích Nhất Hạnh và mục sư Martin Luther King Jr., theo trang Tricycle ngày 17.1.

Họ được mô tả là những người cùng chí hướng trong phong trào hòa bình và là bạn bè của nhau. Hai người gặp nhau vào năm 1966 và biết nhau chỉ vài năm trước khi tiến sĩ King bị ám sát vào năm 1968.

Tuy nhiên, họ vô cùng gắn kết vì có tầm nhìn chung về một cộng đồng yêu thương nhau, nơi mọi người cùng chung sống trong hòa bình và kết nối với nhau, theo quyển Brothers in the Beloved Community: The Friendship of Thich Nhat Hanh and Martin Luther King Jr. (tạm dịch: Những người anh em trong Cộng đồng yêu thương: Tình bạn giữa Thích Nhất Hạnh và Martin Luther King Jr.).

Cuộc gặp đầu tiên

Ông A. J. Muste được ủy quyền bởi tổ chức Fellowship of Reconciliation đã sắp xếp cuộc gặp giữa Thiền sư Thích Nhất Hạnh và ông Martin Luther King Jr. tại Chicago vào ngày 31.5.1966.

Họ có thời gian thảo luận riêng về những khủng hoảng khi đó tại Việt Nam và sau đó tổ chức họp báo chung tại Khách sạn Sheraton-Chicago.

Nghịch lý là không có các bản ghi chi tiết về cuộc trao đổi riêng cũng như bản ghi âm về cuộc họp báo. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey sau đó, Thiền sư nhớ lại: “Chúng tôi đã thảo luận về hòa bình, tự do và cộng đồng. Chúng tôi đồng ý rằng không có cộng đồng, chúng ta không thể đi rất xa”.

Những bức ảnh của 2 người tại cuộc họp báo là thông điệp mạnh mẽ khi cả 2 đều rất biểu cảm và bừng lên sức trẻ. Xét về tính biểu trưng thì những bức ảnh thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết. Họ không phải là 2 người đang lo các vấn đề riêng lẻ mà thông điệp là cam kết và mục đích chung.

Cùng ngày hôm đó, 2 người đưa ra thông cáo chung cho rằng “kẻ thù của những ai đấu tranh vì tự do và dân chủ không phải là con người. Chúng là nạn kỳ thị, độc tài, lòng tham, thù hận và bạo lực tồn tại trong trái tim con người. Đây là những kẻ thù thực sự của con người chứ không phải bản thân con người”.





Thông cáo cho rằng sự đấu tranh vì bình đẳng và tự do ở nhiều nơi là nhằm hướng đến sự tự quyết, thay đổi xã hội một cách hòa bình và cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Có một thông cáo chung tại cuộc gặp đầu tiên là khởi đầu phi thường cho mối quan hệ giữa 2 người, khởi đầu tình hữu nghị nằm trong lòng Cộng đồng Yêu thương mà cả 2 cống hiến cả đời.

Cuộc gặp cuối

Vào tháng 5.1867 khi Hội đồng các Giáo hội thế giới tổ chức hội nghị ở Geneva (Thụy Sĩ), Thiền sư Thích Nhất Hạnh và mục sư Martin Luther King Jr. đều tham dự.

Tờ The New York Timesđưa tin ông King đã cực lực lên án Chiến tranh tại Việt Nam tại sự kiện trên. Đó cũng là lần cuối ông và Thiền sư gặp nhau. Cuộc gặp của họ diễn ra với sự trao đổi nồng nhiệt và hài hước giữa những người bạn.

“Tiến sĩ King đang ở trên tầng 7, còn tôi ở tầng 4. Ông ấy mời tôi lên ăn sáng. Trên đường, tôi bị báo chí vây quanh nên đến muộn. Ông ấy vẫn giữ thức ăn nóng và chờ tôi. Tôi chào ông ấy “Tiến sĩ King, Tiến sĩ King” và ông ấy chào lại “Tiến sĩ Hạnh, Tiến sĩ Hạnh!”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng kể lại.

“Chúng tôi tiếp tục thảo luận về hòa bình, tự do và cộng đồng, và những bước nào Mỹ cần làm để chấm dứt chiến tranh”, ông kể và cho biết 2 người đồng ý rằng cần có cộng đồng hạnh phúc, hòa thuận mới có thể đạt được niềm mong ước của họ.

Theo sư cô Chân Không, cuộc gặp trên là lúc ông King chia sẻ suy nghĩ về Cộng đồng Yêu thương với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, và chính tầm quan trọng của cộng đồng là giá trị chung của 2 người.