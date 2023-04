Tình bạn hơn 40 năm của Ben Affleck và Matt Damon

Ben Affleck và Matt Damon được biết đến với tình bạn nổi tiếng hơn 40 năm cùng tài năng vượt trội trong lĩnh vực phim ảnh CĂT TỪ PHIM

Là hai tên tuổi đình đám của làng phim ảnh thế giới, Ben Affleck và Matt Damon không chỉ nổi tiếng với tình bạn đẹp xuyên suốt hơn 40 năm mà còn được biết đến với loạt tác phẩm chất lượng. Cả hai từng ẵm Quả cầu vàng lẫn tượng vàng Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc khi tuổi đời còn rất trẻ với Good Will Hunting (1997). Ở vị trí đạo diễn, Ben Affleck còn mang về một giải Oscar khác với Argo (2013). Trong khi đó, Matt Damon cũng không kém cạnh với đề cử Oscar Phim truyện xuất sắc nhờ Manchester by the Sea (2017). Tài tử còn nhận 3 đề cử về diễn xuất trong Good Will Hunting, Invictus (2010) và The Martian (2016). Và Air của 2023 chính là sản phẩm tiếp theo đến từ đôi bạn thân Ben Affleck và Matt Damon.

Đến năm 2022, tình bạn của Affleck và Damon đánh dấu thêm cột mốc mới khi họ thành lập công ty sản xuất phim Artists Equity. Được biết, bộ đôi gây dựng nên Artists Equity như một phần "đáp trả" đối với sự phát triển của các dịch vụ phát trực tuyến. Bởi lẽ, hiện nay nhiều diễn viên, đạo diễn, biên kịch và đội ngũ sản xuất chỉ được trả lương cho công việc của họ trong quá trình làm phim. Những ngôi sao nổi tiếng đôi khi nhận được phần trăm lợi nhuận nhưng phụ thuộc vào doanh thu phòng vé tại rạp phát hành. Câu chuyện này đồng nghĩa với việc họ không nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào khi một bộ phim thành công trên dịch vụ phát trực tuyến như Netflix hoặc Disney+.

Air là "phát súng đầu tiên" đến từ công ty của Damon và Affleck sản xuất, như "tiếng lòng" của bộ đôi để giành lại công bằng cho các đoàn phim POSTER PHIM

Công ty của Damon và Affleck muốn thay đổi lối mòn đó, như cách Affleck đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times. Họ muốn mang đến nhiều giá trị công bằng hơn, xứng đáng hơn với công sức mà các đoàn làm phim đã bỏ ra. Để chứng minh cho phương châm của công ty, lợi nhuận của bộ phim đầu tiên do Artists Equity sản xuất - Air, sẽ được chia cho các nhân viên làm phim. Đặc biệt, quyết định này càng có ý nghĩa hơn khi Air khai thác về hành trình cầu thủ bóng rổ Michael Jordan thay đổi ngành thể thao thế giới, thông qua thỏa thuận chia lợi nhuận của anh và thương hiệu Nike.

Có lẽ các tín đồ bóng rổ lẫn hội mê giày không còn xa lạ gì với Air Jordan - dòng sản phẩm có doanh thu hàng tỉ USD mỗi năm do Nike hợp tác với huyền thoại Michael Jordan. Song, ít ai lại biết câu chuyện thần kỳ phía sau đôi giày này đã giúp thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp thể thao, đồng thời đưa Nike lội ngược dòng ngoạn mục trước hai đối thủ nặng ký là Adidas và Converse. Lấy cảm hứng từ sự kiện có thật ấy, Air chính là câu trả lời mà Ben Affleck và Matt Damon gửi đến người hâm mộ với cốt truyện hấp dẫn và truyền động lực về niềm tin, nghị lực không bao giờ bỏ cuộc.



Air lấy bối cảnh năm 1984 khi mảng kinh doanh giày thể thao của Nike đứng trước bờ vực phá sản. Họ chỉ chiếm 17% thị phần, quá bé so với Converse là 51% và 32% của Adidas. Vì lẽ đó, phó chủ tịch Marketing Rob Strasser (Jason Bateman) cùng đồng sáng lập Phil Knight (Ben Affleck) thuê người bạn thân Sonny Vaccaro (Matt Damon) cải thiện kế hoạch kinh doanh bết bát. Không phụ lòng mong đợi của cấp trên, Sonny lập tức nhận ra tiềm năng vô hạn của Michael Jordan - một tân binh vừa gia nhập đội bóng rổ Bulls của giải NBA.

Air là câu chuyện gay cấn về lịch sử ra đời của Air Jordan huyền thoại - đôi giày mà bao tín đồ thể thao và thời trang yêu thích CẮT TỪ PHIM

Thế nhưng, kế hoạch không hề dễ dàng khi anh chỉ được cấp một số tiền ít ỏi so với các đối thủ để thực hiện nỗ lực cuối cùng này. Đồng thời, bản thân Michael Jordan cũng say mê mẫu giày Adidas và "ghét cay ghét đắng" Nike. Sonny đã thực hiện một nước đi táo bạo, đánh đổ mọi nghi ngờ bằng sự thông minh, khéo léo cũng như không gục ngã trước nghịch cảnh. "Quả ngọt" mà anh hái được đã trở thành lịch sử với bản hợp đồng thay đổi ngành công nghiệp đồ thể thao lẫn đôi Air Jordan huyền thoại.

Nội dung của Air không quá phức tạp hay ẩn chứa "plot twist" sâu xa, giúp những ai không biết gì về bóng rổ hay Air Jordan vẫn có thể hiểu được. Song, phim lại mang đến những tình huống lôi cuốn khi các nhân vật phải đánh cược với vận mệnh của mình hay chạy đua với thời gian để vượt mặt đối thủ. Nếu thất bại, họ không chỉ mất luôn sự nghiệp hay thậm chí là gia đình của mình mà còn ảnh hưởng đến "miếng cơm manh áo" của hàng trăm nhân viên khác. Những tình huống hài hước được đan xen khéo léo để giúp mang đến tiếng cười giải trí sau nhiều màn đấu trí căng thẳng. Nhìn chung, Air không chỉ là tựa phim xuất sắc về lịch sử ra đời của một đôi giày huyền thoại mà còn câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai đang gặp khó khăn hay trắc trở trong cuộc sống để có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.

Air đạt 94% điểm của nhà phê bình và 98% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Phim khởi chiếu từ ngày 14.4 trên hệ thống rạp toàn quốc CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh Ben Affleck và Matt Damon, quay phim Robert Richardson của Air cũng là người đứng sau hàng loạt tựa phim nổi tiếng như hai phần Kill Bill, Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), World War Z (2013), The Hateful Eight (2015) hay Once Upon a Time... in Hollywood (2019)... Dàn diễn viên của Air còn có sự góp mặt của Viola Davis - nữ diễn viên từng thắng một giải Oscar trong tổng số 4 đề cử hay Chris Tucker của loạt phim Rush Hour đình đám.

Vì thế, không có gì bất ngờ khi Air đạt 94% điểm của nhà phê bình và 98% điểm khán giả trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Los Angeles Times (Mỹ) nhận xét: "Không có gì ngạc nhiên, mối quan hệ quen thuộc trên màn ảnh giữa Matt và Ben đã mang đến cho Sonny và Phil một cảm giác gần gũi, động lực mạnh mẽ lẫn cảm xúc cốt lõi bùng nổ". Trong khi The Jewish Chronicle (Anh) bình luận: "Một chiến thắng nữa cho Ben Affleck ở vị trí đạo diễn. Dù không hiểu gì về thể thao hay giày, tôi vẫn có thể tận hưởng toàn bộ tác phẩm".