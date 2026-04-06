Tình báo Hàn Quốc: Con gái ông Kim Jong-un có thể kế vị cha trong tương lai

Khánh An
06/04/2026 15:16 GMT+7

Giới tình báo Hàn Quốc cho biết có thông tin 'tình báo đáng tin cậy' cho thấy CHDCND Triều Tiên đã xác định con gái Ju-ae của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ kế vị cha trong tương lai.

- Ảnh 1.

Hình ảnh cô Ju-ae lái xe tăng được giới tình báo Hàn Quốc đánh giá là một trong những thông điệp rõ ràng về việc cô được xác định là người sẽ kế vị cha

Hãng Reuters ngày 6.4 đưa tin cơ quan tình báo Hàn Quốc giờ đây tin rằng con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được xác định là người kế nhiệm ông trong tương lai, với hình ảnh gần đây về việc cô lái xe tăng dường như nhằm bác bỏ mọi nghi ngờ.

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo với các nghị sĩ nước này rằng đánh giá của họ không phải dựa trên suy luận gián tiếp mà là căn cứ vào "tình báo đáng tin cậy" do cơ quan này thu thập.

NIS cho rằng việc Triều Tiên tung hình ảnh con gái ông Kim lái xe tăng nhằm làm nổi bật năng khiếu quân sự của cô và xua tan nghi ngờ về người thừa kế là nữ, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết.

Tháng trước, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng những hình ảnh ông Kim cùng cô con gái lái xe tăng mới, sau những hình ảnh cô bắn súng trường tại một trường bắn và sử dụng súng ngắn.

Những cảnh quay như vậy nhằm gây chú ý, tương tự những lần xuất hiện trước công chúng với tư cách quân nhân của ông Kim Jong-un vào đầu thập niên 2010, khi ông đang được chuẩn bị để kế vị cha mình, nghị sĩ đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc Park Sun-won cho biết.

Đánh giá mới nhất về con gái của ông Kim Jong-un, được cho là khoảng 13 tuổi và tên là Ju-ae, là một bước tiến so với phân tích trước đó của cơ quan tình báo cho rằng cô bé có khả năng đang được đào tạo để kế vị cha mình.

Tuy nhiên, một số chuyên gia về Triều Tiên kêu gọi thận trọng trong việc diễn giải những hình ảnh này như những tín hiệu kế vị rõ ràng.

Nhà phân tích Hong Min tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, cho biết chỉ riêng việc cô Ju-ae xuất hiện trên xe tăng là không đủ để kết luận rằng cô đã được xác nhận là người kế vị. Theo chuyên gia này, cô bé xuất hiện cùng cha chứ không phải độc lập, không giống như những lần xuất hiện một mình của ông Kim trong giai đoạn chuẩn bị cho nhiệm kỳ của ông.

Phía Triều Tiên chưa bình luận gì về các đánh giá trên.

Trong một diễn biến khác, các nghị sĩ Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn hồi tháng 3 là nhằm chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bằng sợi carbon nhằm tăng phạm vi và cho phép mang theo nhiều đầu đạn với trọng lượng nặng hơn.

Họ cho biết động cơ mới có khả năng tạo ra lực đẩy lớn hơn so với mẫu trước đó được thử nghiệm vào năm 2024, vốn đã được đánh giá là có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ.

Ông Kim đã có mặt tại cuộc thử nghiệm ngày 28.3 và cho biết đây là một bước nâng cấp đáng kể cho lực lượng chiến lược của nước này.

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un và con gái giám sát vụ phóng pháo phản lực đa nòng

Ông Kim Jong-un và con gái giám sát vụ phóng pháo phản lực đa nòng

Đài KCNA hôm nay 15.3 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên và con gái Kim Ju-ae đã có mặt tại buổi phóng thử pháo phản lực đa nòng diễn ra hôm 14.3.

Ông Kim Jong-un và con gái bắn thử súng ngắn

Triều Tiên công bố ảnh con gái ông Kim Jong-un dùng súng bắn tỉa

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên Kim Jong-un Ju-ae con gái Kế nhiệm tình báo Hàn Quốc lái xe tăng
