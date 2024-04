Tỉnh Bình Định nói gì về việc tòa nhà cao nhất Quy Nhơn thiếu bãi đỗ xe?

Tại cuộc họp, PV Báo Thanh Niên đã đặt câu hỏi về việc tỉnh Bình Định xử lý như thế nào khi tòa nhà TMS (đang là tòa nhà cao nhất TP.Quy Nhơn, trên đường Nguyễn Huệ) đang thiếu bãi đỗ xe. Điều này khiến khách lưu trú đỗ xe ở 2 bên đường trước tòa nhà, gây bức xúc cho người dân địa phương vì đi lại khó khăn.

Tòa nhà TMS trên đường Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn (Bình Định) THANH QUÂN

Trả lời câu hỏi trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, theo thiết kế, tòa nhà này có 1 tầng hầm, 2 sàn đỗ xe, việc này Bộ Xây dựng đã cho phép nhưng chủ đầu tư chậm thực hiện.

"Chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc chủ đầu tư phải nhanh chóng làm bãi đỗ xe theo quy định nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở", ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, người dân TP.Quy Nhơn rất bức xúc với tình trạng đậu đỗ xe 2 bên đường trước tòa nhà TMS kéo dài, gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông trên đường Nguyễn Huệ.

Công ty CP Tập đoàn TMS là chủ đầu tư dự án TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach (tòa nhà TMS). Đây là khu phức hợp dịch vụ, thương mại, phòng lưu trú khách sạn và căn hộ khách sạn với tổng diện tích xây dựng hơn 2.030 mét vuông; diện tích sàn (kể cả tầng hầm) là hơn 85.905 mét vuông, chiều cao tối đa đến đỉnh mái công trình là 168,75 m. Dự án được thiết kế có 42 tầng nổi, 3 tầng lửng kỹ thuật, 1 tầng lửng lánh nạn, 1 tầng tum kỹ thuật, 1 tầng hầm, 1 tầng hầm lửng; tổng số căn hộ và phòng lưu trú khách sạn là 1.058 căn.

Buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2/2024 của tỉnh Bình Định THANH QUÂN

Cũng tại buổi họp báo chiều 16.4, UBND tỉnh Bình Định cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước quý 1/2024 của tỉnh là hơn 2.880 tỉ đồng, đạt 19,2% dự toán năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận được chia) hơn 1.829 tỉ đồng, đạt 22,9% dự toán năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ.



Riêng thu tiền sử dụng đất hơn 755 tỉ đồng, đạt 12,4% dự toán năm, tăng 90,8% so với cùng kỳ; thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu là 188,8 tỉ đồng, đạt 42% dự toán năm, tăng 164,4% so với cùng kỳ. Chi cân đối ngân sách địa phương là 3.805 tỉ đồng, đạt 18,3% dự toán năm và bằng 94,6% so với cùng kỳ.