Tỉnh Đắk Lắk đề xuất thí sinh được điểm tối đa với câu đề toán bị mờ

Chiều 28.6, Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về kết quả triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết trong buổi thi môn toán (chiều 27.6), tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh phát hiện trong một số mã đề thi có từ 1 – 3 câu bị in mờ. Nguyên nhân được xác định do lỗi kỹ thuật in ấn. Giám thị coi thi đã báo cáo với trưởng điểm thi về việc này. Theo ông Khoa, một số điểm thi đã xử lý theo đúng quy chế là sử dụng mã đề dự phòng thay thế cho thí sinh.

Ông Phạm Đăng Khoa thông tin tại cuộc họp báo TRUNG CHUYÊN

Tuy nhiên, cũng có một số điểm thi xử lý còn hạn chế và đã báo cáo lên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo Ban chỉ đạo thi quốc gia để được hướng dẫn xử lý việc có nhiều thí sinh bị ảnh hưởng do lỗi mờ mã đề .

Ông Khoa cũng cho biết để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong trường hợp này, Sở đã đề xuất Ban chỉ đạo thi quốc gia theo hướng cho chấm tối đa đối với những thí sinh bị ảnh hưởng bởi lỗi mờ đề. Theo đó, mỗi câu bị mờ được chấm điểm tối đa là 0,2 điểm.

Về thông tin phản ánh có mã đề thi môn toán bị lỗi, ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của thí sinh, ông Khoa cho biết Hội đồng thi sẽ xác minh, làm rõ.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh này có tỷ lệ thí sinh dự thi cao (99,61%). Trong hai ngày thi không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.