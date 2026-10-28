'Tình đầu quốc dân' Suzy giàu đến mức nào?

Sinh năm 1994, Suzy là một trong những ngôi sao giải trí tự thân thành công nhất Hàn Quốc. Xuất thân là thành viên nhóm nhạc nữ miss A, cô nhanh chóng nổi tiếng, được công chúng gọi bằng biệt danh "tình đầu quốc dân", trước khi xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực diễn xuất và quảng cáo.

Sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD

Năm 2021, South China Morning Post từng đưa Suzy vào danh sách những nữ ca sĩ Kpop kiêm diễn viên giàu nhất, với tài sản ước tính khoảng 25 triệu USD. Đến giai đoạn 2024 - 2025, một số trang truyền thông quốc tế như Lifestyle Asia nâng con số này lên khoảng 35 triệu USD. Sự gia tăng tài sản được cho là đến từ thành công của các dự án như Anna, Doona!, Wonderland, cùng hàng loạt hợp đồng đại sứ thương hiệu và giá trị bất động sản tăng mạnh.

Bên cạnh phim ảnh, các hợp đồng quảng cáo cũng là một trong những nguồn thu quan trọng góp phần giúp Suzy tích lũy khối tài sản lớn Ảnh: Chụp màn hình phim Genie, Make a Wish

Sau thành công của bộ phim Architecture 101 (2012), Suzy nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong ngành quảng cáo và được truyền thông Hàn Quốc gọi là "Nữ hoàng quảng cáo". Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Dior, Longines, Lancôme, K2, Canon, Guess, Reebok, Swarovski và Sprite. Diễn xuất cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người đẹp 9X. Theo Hankook Ilbo, từ năm 2018, cát sê phim truyền hình của Suzy được ước tính khoảng 80 - 100 triệu won mỗi tập, tương đương 60.000 - 75.000 USD. Với những dự án dành cho các nền tảng toàn cầu như Netflix hay Disney+, mức thù lao được cho là còn cao hơn.

Suzy cũng gây chú ý với các khoản đầu tư bất động sản tại Gangnam, một trong những khu vực đắt đỏ nhất Seoul (Hàn Quốc). Theo Newsis, cô sở hữu một tòa nhà thương mại tại Samseong-dong (Gangnam), mua vào tháng 4.2016 với giá 3,7 tỉ won khi mới 21 tuổi. Suzy được cho là đã trả 2 tỉ won tiền mặt và vay ngân hàng 1,7 tỷ won. Hiện giá trị tòa nhà đã vượt 8 tỉ won, khoảng 6 triệu USD, đồng thời mang về khoảng 15 triệu won tiền thuê mỗi tháng. Năm 2017, Suzy tiếp tục mua một căn hộ cao cấp tại khu Acro Hills ở Nonhyeon-dong (Gangnam) với giá khoảng 3,09 tỉ won. Theo News1, giá thị trường của căn hộ sau đó đã tăng lên hơn 5,8 tỉ won, tương đương khoảng 4,3 triệu USD. Gần đây, nữ diễn viên còn được cho là đã ký hợp đồng mua căn hộ hạng sang tại khu phức hợp L'arbre 27, Seoul (Hàn Quốc) với mức giá lên tới 40 tỉ won, tương đương khoảng 30 triệu USD.

Từ thần tượng Kpop đến diễn viên thực lực

Suzy gia nhập JYP Entertainment năm 2009 sau khi tham gia chương trình tuyển chọn Superstar K. Chỉ một năm sau, cô ra mắt cùng miss A. Ca khúc đầu tay Bad Girl Good Girl nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng và giúp nhóm giành nhiều thành tích lớn ngay trong năm đầu hoạt động.

Suzy là một trong những nghệ sĩ nữ Hàn Quốc thành công khi hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và quảng cáo Ảnh: Reuters

Năm 2011, Suzy bắt đầu diễn xuất với vai nữ chính Go Hye Mi trong Dream High. Một năm sau, vai Seo Yeon thời trẻ trong bộ phim Architecture 101 tạo nên cơn sốt toàn quốc, giúp cô được gọi là "tình đầu quốc dân". Suzy cũng trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành giải tân binh ở cả 4 lĩnh vực gồm âm nhạc, phim truyền hình, điện ảnh và chương trình giải trí.

Dù từng nhận những đánh giá trái chiều về khả năng diễn xuất, vai Lee Yoo Mi trong series Anna năm 2022 được xem là bước ngoặt lớn. Màn thể hiện nhân vật có nội tâm phức tạp giúp Suzy được đánh giá cao và thoát khỏi định kiến "idol lấn sân diễn xuất". Cô còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như Gu Family Book, While You Were Sleeping, Vagabond, Start-Up, Doona!, cùng các phim điện ảnh Ashfall và Wonderland.

Đời tư của Suzy luôn nhận được sự quan tâm lớn. Cô từng công khai hẹn hò Lee Min Ho từ năm 2015 trước khi chia tay vào cuối năm 2017. Năm 2018, Suzy xác nhận tìm hiểu Lee Dong Wook nhưng mối quan hệ kết thúc sau khoảng 4 tháng. Kể từ đó, nữ diễn viên chưa công khai thêm mối tình nào.

Suzy sinh ra trong một gia đình bình thường tại Gwangju (Hàn Quốc). Sau khi thành công, cô mua nhà, xe cho bố mẹ và mở một quán cà phê tại quê nhà để mẹ quản lý. Bên cạnh sự nghiệp, nữ diễn viên còn được biết đến với các hoạt động thiện nguyện. Cô gia nhập Honor Society, cộng đồng dành cho những cá nhân quyên góp từ 100 triệu won trở lên cho Community Chest of Korea. Suzy cũng thường xuyên ủng hộ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân ung thư, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.