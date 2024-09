Tinh dịch màu vàng hay hồng cảnh báo gì về sức khỏe?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy (Trung tâm Sức khỏe nam giới Men's Health) cho biết, màu sắc, độ đậm đặc và các yếu tố khác của tinh dịch có thể tiết lộ nhiều thông tin về sức khỏe sinh sản và tình trạng bệnh lý tiềm ẩn.

Dưới đây là những màu sắc của tinh dịch và ý nghĩa của chúng đối với sức khỏe nam giới.

Tinh dịch màu vàng

Do tuổi tác hoặc chế độ ăn: Nếu tinh dịch có màu vàng nhạt, đôi khi không phải là dấu hiệu bất thường. Tinh dịch có thể bị vàng đi do tuổi tác, khi nam giới không xuất tinh thường xuyên, hoặc do chế độ ăn uống giàu thực phẩm có chứa lưu huỳnh như tỏi, hành.

"Tuy nhiên, tinh dịch màu vàng cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng tuyến tiền liệt hoặc niệu đạo. Ngoài ra, vàng đậm có thể báo hiệu sự hiện diện của tế bào bạch cầu trong tinh dịch, một tình trạng gọi là leukocytospermia, liên quan đến viêm nhiễm và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản", bác sĩ Anh Duy chia sẻ

Tinh dịch màu hồng, đỏ hoặc nâu

Tinh dịch có máu (hemospermia): Khi tinh dịch có màu hồng, đỏ hoặc nâu, điều này thường chỉ ra rằng có máu trong tinh dịch, một tình trạng gọi là hemospermia.

Máu trong tinh dịch có thể đến từ một số nguyên nhân, bao gồm: Tổn thương nhỏ trong hệ thống sinh sản do chấn thương hoặc hoạt động tình dục mạnh. Viêm tuyến tiền liệt, túi tinh, hoặc niệu đạo. Các bệnh lý nghiêm trọng hơn như u lành hoặc ác tính ở tuyến tiền liệt hoặc tinh hoàn.

"Tinh dịch màu nâu thường xuất hiện khi máu cũ trộn lẫn với tinh dịch và tình trạng này thường không đáng lo nếu chỉ xuất hiện một lần. Tuy nhiên, nếu máu xuất hiện liên tục hoặc kèm theo triệu chứng đau, khó tiểu, nam giới nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức", bác sĩ Duy khuyến cáo.

Màu sắc, độ đậm đặc của tinh dịch có thể tiết lộ nhiều thông tin về sức khỏe sinh sản và tình trạng bệnh lý tiềm ẩn ẢNH: FREEPIK

Tinh dịch màu trắng hoặc xám nhạt

Tinh dịch khỏe mạnh: Màu sắc tinh dịch thông thường là trắng đục hoặc hơi xám, có thể có chút ánh sáng bóng. Đây là dấu hiệu của tinh dịch khỏe mạnh, bao gồm tinh trùng và các dịch tiết từ tuyến tiền liệt và túi tinh. Kết cấu của tinh dịch thường nhớt và hơi dày, sau đó hóa lỏng dần sau khi xuất tinh.

Tinh dịch có màu trắng hoặc xám nhạt cho thấy rằng hệ thống sinh sản hoạt động bình thường, không có dấu hiệu viêm nhiễm hay bất thường nào. Đây là màu sắc phổ biến nhất ở nam giới khỏe mạnh.

Tinh dịch màu xanh lá

Nhiễm trùng sinh dục: Màu sắc này cực kỳ bất thường và thường chỉ ra một nhiễm trùng nghiêm trọng, chẳng hạn như nhiễm trùng lây qua đường tình dục (STI) như bệnh lậu. Khi tinh dịch có màu xanh lá, nó có thể đi kèm với các triệu chứng như đau khi xuất tinh, ngứa, hoặc tiết dịch lạ từ niệu đạo. Nhiễm trùng loại này cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng lâu dài.

Tinh dịch trong suốt

Số lượng tinh trùng thấp: Nếu tinh dịch có màu trong suốt hoặc rất nhạt, đây có thể là dấu hiệu của số lượng tinh trùng thấp hoặc xuất tinh không đủ tinh trùng. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và nên được kiểm tra qua xét nghiệm tinh dịch đồ để xác định số lượng và chất lượng tinh trùng.

Tinh dịch có mùi hôi hoặc đặc quánh bất thường

Nhiễm trùng: Ngoài màu sắc, mùi và kết cấu của tinh dịch cũng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe. Tinh dịch bình thường có mùi nhẹ, hơi giống mùi clo. Tuy nhiên, nếu tinh dịch có mùi hôi hoặc đặc quánh bất thường, điều này có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng sinh dục hoặc viêm nhiễm.

Khi nào nên đến gặp bác sĩ?

Mặc dù tinh dịch có thể thay đổi màu sắc do nhiều nguyên nhân không nghiêm trọng, nhưng nếu có các dấu hiệu sau, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa:

Tinh dịch có máu kéo dài; tinh dịch thay đổi màu sắc liên tục mà không có lý do rõ ràng; đau khi xuất tinh hoặc tiểu tiện; giảm ham muốn tình dục hoặc khó duy trì cương cứng.

"Màu sắc của tinh dịch là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe sinh dục của nam giới. Bất kỳ sự thay đổi bất thường nào về màu sắc, mùi, hoặc kết cấu của tinh dịch nên được theo dõi cẩn thận và thăm khám bác sĩ nam khoa khi cần thiết. Điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe sinh sản và đảm bảo điều trị kịp thời", bác sĩ Anh Duy khuyến cáo.