Tỉnh đoàn An Giang họp mặt, tặng quà nhân Tết cổ truyền của Campuchia và Lào

Sáng ngày 11.4, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức họp mặt và tặng quà tết cho sinh viên Campuchia, Lào và cán bộ Đoàn, Hội, Đội người dân tộc Khmer của tỉnh An Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây (Campuchia) và Tết Bunpimay (Lào) năm 2023.



Tặng quà tết cho các bộ Đoàn, Hội, Đội là người dân tộc Khmer của tỉnh An Giang TRẦN NGỌC

Anh Đỗ Minh Sang, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, thời gian qua, các ngành các cấp, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang luôn quan tâm, chăm lo cho sinh viên Campuchia, Lào đang học tập trên địa bản tỉnh và các cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh niên người dân tộc Khmer trong tỉnh bằng nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu các trường ĐH, CĐ, THPT trong tỉnh quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thế hệ sinh viên Campuchia, Lào được an tâm học tập, nghiên cứu tại An Giang để có thể góp sức vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước mình. Các bạn cũng chính là cầu nối góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị láng giềng giữa ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia ngày càng bền vững.

Các sinh viên người dân tộc Khmer có thành tích xuất sắc trong học tập nhận bằng khen của Tỉnh đoàn An Giang TRẦN NGỌC

Tỉnh đoàn An Giang ghi nhận và biểu dương các cán bộ Đoàn, Hội, Đội người dân tộc Khmer trong thời gian qua đã tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào, chăm lo, giáo dục cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, góp phần làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi trên địa bàn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không khí tết cổ truyền của Campuchia và Lào vui tươi, rộn ràng thông qua các lời ca, điệu múa của các bạn trẻ trong buổi họp mặt TRẦN NGỌC

Trong niềm vui đón tết Tết Chol Chhnam Thmay và Bunpimay, anh Đỗ Minh Sang, thay mặt lãnh đạo Tỉnh đoàn chúc các bạn sinh viên Campuchia, Lào đón tết thật ấm áp, vui tươi và hạnh phúc, đồng thời học tập thật tốt, phát huy tốt vai trò là cầu nối đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Chúc các anh, chị cán bộ Đoàn, Hội, Đội người dân tộc Khmer công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là hạt nhân nòng cốt trong công tác đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các bạn sinh viên người dân tộc Khmer của Trường ĐH An Giang trong buổi họp mặt TRẦN NGỌC

Dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen cho 25 sinh viên người dân tộc Khmer của Trường ĐH An Giang có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023. Đồng thời, tặng quà tết cho các sinh viên người Campuchia, Lào và các bộ Đoàn, Hội, Đội là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.