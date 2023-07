Tỉnh đoàn Đồng Nai tuyên dương 12 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023

Sáng 20.7, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức tuyên dương 12 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023. Những người được tuyên dương đang công tác ở nhiều lĩnh vực như giáo viên, vận động viên, doanh nghiệp, công an, học sinh, sinh viên…

12 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023 được tuyên dương LÊ LÂM

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên chúc mừng 12 Gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm nay. Anh Kiên đề nghị, mỗi cá nhân được tuyên dương không chủ quan, thỏa mãn, mà tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, lao động; xây dựng ước mơ, hoài bão cao đẹp, trang bị cho mình bản lĩnh chính trị và tinh thần tự tin, đem hết khả năng, sức trẻ của mình cống hiến cho đất nước, cho quê hương; xứng đáng là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên noi theo.

Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai là giải thưởng thường niên do Tỉnh đoàn Đồng Nai phát động, nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội hoặc các hoạt động do Đoàn - Hội - Đội tổ chức.

Dịp này, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức tọa đàm "Tuổi trẻ Đồng Nai với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số" và trao giải cuộc thi cảm nhận cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.